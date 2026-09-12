A Quiliano attivi due nuovi scuolabus elettrici

Savona. Per il nuovo anno scolastico 2026/2027 sono attivi due nuovi scuolabus 100% elettrici TPL Linea che seguono “l’obiettivo perseguito già da tempo dall’azienda per garantire un servizio sempre più sostenibile, confortevole e moderno”.

I nuovi scuolabus elettrici saranno impiegati per il trasporto scolastico del Comune di Quiliano: TPL Linea si è aggiudicata la gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria per l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto scolastico del Comune di Quiliano.

Per i prossimi quattro anni TPL Linea garantirà il servizio di trasporto scolastico nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato di gara, “assicurando elevati standard di sicurezza, puntualità, affidabilità e attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie e dell’Amministrazione comunale”.

Con questi due nuovi autobus elettrici la flotta totale a basso impatto ambientale di TPL Linea aumenta, raggiungendo quota 24 mezzi. “Un risultato di cui siamo molto fieri e che dimostra ancora una volta il nostro impegno verso la sostenibilità e il rinnovo del nostro parco mezzi” commenta il Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi.

“I due nuovi scuolabus non si distinguono solo per il loro basso impatto ambientale ma anche per la loro estetica curata e il comfort interno: i mezzi, oltre la caratteristica colorazione dalle tinte gialle, presentano diversi elementi grafici decorativi che piacciono molto ai bambini, elementi che richiamano la natura e il mondo fiabesco”.

Con lo stesso spirito giocoso, TPL Linea consegnerà ai giovani clienti che utilizzano quotidianamente tali scuolabus dei berrettini rossi a pallini neri che richiamano le coccinelle; sulla visiera la scritta “TPL Linea”.

Non è stato trascurato poi l’aspetto che riguarda il comfort del viaggio con sedute comode e rumori ridotti. “Per noi è importante che i bambini si sentano al sicuro e in un luogo familiare e accogliente anche quando si recano nei tragitti casa-scuola e viceversa” conclude il Direttore Rossi.