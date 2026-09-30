A ottobre a Savona il progetto “L’energia del Volontariato” in via Brignoni

Savona. Da giovedì primo a giovedì 29 ottobre lo Spazio Enel di Savona, in via Brignoni 20R ospiterà il progetto “L’Energia del Volontariato”, un’iniziativa realizzata in collaborazione con CSV Polis con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’impegno delle associazioni che operano quotidianamente sul territorio savonese.

Per l’intero mese i locali dello Spazio Enel saranno messi a disposizione di alcune realtà del volontariato locale che potranno incontrare cittadini e clienti, presentare le proprie attività, distribuire materiale informativo e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

Saranno presenti associazioni che lavorano in ambito sociale, sanitario, culturale e di protezione civile, tra cui ADSO (tutti i martedì), AUSER, AIAS (tutti i mercoledì)”, AVIS Savona, “Croce Bianca Savona”, “LILT” e Protezione Civile Quiliano (tutti i lunedì).

L’iniziativa sarà inaugurata il primo ottobre alle 15.30 alla presenza dei rappresentanti di “CSV Polis”, delle associazioni partecipanti e dell’Amministrazione Comunale di Savona. In occasione dell’apertura sarà inoltre allestita la mostra fotografica di Ivan Benedetti dal titolo “Le ali dell’energia”, dedicata al mondo degli uccelli. Sono state invitate le associazioni animaliste Enpa, “WWF” e “LIPU” e l’Associazione Nazionale Forestali.

La rassegna si concluderà giovedì 29 ottobre con la presentazione del libro “Figlio di due madri“ dell’autrice Angela Ruffino, che racconta un intenso rapporto familiare tra un emigrato del Senegal, una madre italiana e una madre africana proponendo una lettura che supera i confini geografici e culturali.

Il punto Enel di via Brignoni sarà aperto dal primo al 29 ottobre dalle 8,30 alle 19, e non ha barriere architettoniche

Il Coordinamento Provinciale volontari della Protezione Civile sarà presente tutti i lunedì con un proprio formatore per illustrare le attività della Protezione Civile e gli strumenti a disposizione del cittadino per la prevenzione e i corretti comportamenti da seguire in caso di rischi naturali e invita tutti i ragazzi e ragazze a venire a conoscere le proposte di volontariato delle oltre 40 organizzazioni di protezione civile presenti sul territorio della provincia di Savona