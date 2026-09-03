A Noli torna la “Repubblica del Gusto” tra eccellenze, slow food e antica pesca a sciabica

Noli. Dal 4 al 6 settembre il Golfo dell’Isola si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione dell’evento Repubblica del Gusto. La manifestazione si terrà a Noli e i grandi protagonisti saranno i presidi slow food e la pesca a sciabica, peculiarità della tradizione marinara del borgo.

È una tipologia di pesca che per secoli è stata il pilastro dell’economia del borgo. Viene effettuata tramite una rete a strascico posizionata a semicerchio con la concavità rivolta verso la spiaggia dove si trovano le due estremità. Per raccogliere il pescato la rete viene tirata verso riva da due squadre di pescatori. Sarà possibile assistere alla pesca a sciabica della cooperativa dei pescatori di Noli “Luigi De Ferrari” presso la spiaggia dei pescatori dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 9.

Nella splendida cornice della passeggiata del borgo saranno allestiti i banchi enogastronomici. Sono diverse le attività in programma. Tra gli appuntamenti spiccano la degustazione di vini curata dall’Associazione Italiana Sommelier sezione Liguria e Savona in collaborazione con alcune attività commerciali di Noli, la degustazione di mieli accompagnati da frutta secca a cura di Giacomo Calcagno, iscritto all’Albo degli Assaggiatori di Miele di Bologna.

Inserita nel registro degli eventi autentici liguri, la Repubblica del Gusto è anche musica, fitness e attività ludiche per i più giovani. Infatti, in programma sono previsti intrattenimenti per bambini, yoga e qi gong, iniziative di sensibilizzazione sulla disabilità promosse dalla Lega del Filo d’Oro, spettacoli serali con il Mugugno Finalese e il duo musicale di intrattenimento Wally e Simona, balli di coppia. Inoltre è possibile visitare la Fondazione Culturale Sant’Antonio, il Castello di Monte Ursino, la Chiesa di San Paragorio e l’Oratorio Sant’Anna.

La manifestazione del Comune di Noli, coorganizzata dall’associazione pro loco Noli APS, è giunta alla ventiduesima edizione: “Siamo contenti di poter collaborare con il Comune per perseguire i nostri obiettivi e il nostro scopo – commenta Gabriele Murgia, consigliere e tesoriere della Pro Loco Noli APS -. Il programma non solo enogastronomico ma di più ampio respiro riflette la nostra anima associativa e di volontariato”. L’evento ha il patrocinio dei presidi Slow Food, della Provincia di Savona, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Liguria, dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo. La manifestazione è pubblicizzata dal ledwall di Piazza De Ferrari a Genova dal 31 agosto al 6 settembre.

Oltre alla Repubblica del Gusto, il Golfo dell’Isola offre diverse esperienze anche per chi vuole praticare attività outdoor: venerdì pomeriggio escursione guidata di snorkeling all’Isola di Bergeggi e in serata l’uscita notturna, sempre nella stessa giornata l’escursione con guida GAE lungo il suggestivo sentiero botanico fino alla Bassa di S. Elena, il 6 settembre la “Domenica Sportiva” presso la Rotonda Ferrer a Spotorno.