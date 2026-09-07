A Millesimo “Famiglie in Festa”, il 13 settembre attività e attrazioni per grandi e piccini

Millesimo. Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Millesimo “Famiglie in festa”, l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio e ormai calendarizzato nella seconda domenica di settembre.

Piazza Italia e il centro faranno da cornice alle numerose iniziative: dal mattino nei giardini comunali saranno allestiti i mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato, alle ore 16 si terrà il Saggio della Scuola di Danza “Scarpette Rosse” e alle 17 sarà la volta dell’esibizione a cura della Scuola “Fratellanza Ginnastica Savonese”.

Alle ore 17.30 verranno estratti i biglietti vincitori Fidelity Card 2026 Millesimo (“Millesimo, sceglia te!”)

Non mancheranno i giochi di un tempo, i simpatici animali (by Ruffino Pet Garden), il Truccabimbi, il Calcetto gonfiabile per i più piccini, Anacleto il Pappagallo e si potranno visitare i mezzi operativi di primo soccorso e le auto da rally

All’evento partecipano la Protezione Civile Millesimo, i Carabinieri, la Pro Loco Millesimo, l’Esercito, e altre associazioni locali.