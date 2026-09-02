A Loano arrivano le unità cinofile delle forze di polizia: in piazza Italia una mattinata di dimostrazioni e incontri

Loano. Una mattinata dedicata alla sicurezza, all’addestramento e al lavoro delle unità cinofile delle forze di polizia. È quella in programma domenica 13 settembre in piazza Italia a Loano, dove cittadini e visitatori potranno conoscere da vicino i cani e i loro conduttori e assistere a una serie di dimostrazioni operative.

L’iniziativa, organizzata dal comando di Polizia Locale di Loano con il patrocinio del Comune, si svolgerà dalle 9 alle 12 e sarà aperta al pubblico.

Nel corso della mattinata sarà possibile assistere a diverse attività che mostrano la professionalità e la preparazione delle unità cinofile impegnate quotidianamente al servizio della sicurezza. In particolare, saranno proposte ricerche di sostanze stupefacenti, controlli su veicoli e bagagli, esercizi di obbedienza e conduzione e dimostrazioni operative.

Non mancherà inoltre la possibilità di conoscere i conduttori e i loro cani, scoprendo più da vicino il rapporto che si crea tra uomo e animale e il lungo percorso di addestramento necessario per svolgere questo tipo di attività.

La mattinata sarà anche un’occasione per osservare i cani in azione e comprendere il ruolo che le unità cinofile svolgono nelle attività di prevenzione e controllo. Per il pubblico ci sarà inoltre la possibilità di scattare fotografie insieme ai cani, portando con sé la propria macchina fotografica.

L’appuntamento sarà quindi un’occasione di incontro e divulgazione, pensata per avvicinare cittadini e famiglie al mondo delle unità cinofile e far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori.