A Laigueglia Daniela Schembri Volpe presenta I vedovi sono i migliori

Laigueglia. Proseguono gli appuntamenti culturali promossi dall’Associazione Vecchia Laigueglia presso la Biblioteca Civica “A. Pagliano”. Venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21, sarà ospite della biblioteca la scrittrice Daniela Schembri Volpe, che presenterà il suo romanzo I vedovi sono i migliori.

A dialogare con l’autrice sarà Giacinto Buscaglia. Una cassa gettata in mare. Un corpo senza vita ritrovato con il cuore espiantato. Un funerale che si trasforma in un macabro colpo di scena. Sono gli inquietanti elementi da cui prende avvio una storia ambientata in una Torino estiva, afosa e apparentemente perbene, dietro la cui normalità si nascondono ossessioni, invidie, relazioni ambigue e segreti mai definitivamente sepolti.

Al centro della vicenda c’è la morte di Viola McGarvey, destinata a incrinare equilibri e apparenze e a riportare in campo Dafne Volpi. Dafne non è una detective: è una guida turistica. Ma possiede quella curiosità ostinata che non le permette di voltarsi dall’altra parte quando qualcosa non torna. E soprattutto quando la violenza arriva a coinvolgere le persone a lei più vicine. Quasi contro la propria volontà, Dafne si addentra così in un’indagine sempre più personale, nella quale le facciate rispettabili cominciano a sgretolarsi e ciò che sembrava evidente lascia emergere una verità assai più oscura.

I vedovi sono i migliori costruisce la propria tensione non soltanto intorno alla ricerca del colpevole, ma anche nell’esplorazione delle zone d’ombra delle relazioni umane: gelosia, desiderio, rancore, amore e bisogno di apparire si intrecciano in una trama in cui nessuno sembra essere esattamente ciò che mostra agli altri.

La serata offrirà l’occasione per conoscere il romanzo attraverso il confronto diretto con Daniela Schembri Volpe, parlando della nascita dei personaggi, della costruzione dell’intreccio e di quella particolare capacità del noir di entrare nelle crepe nascoste dietro l’apparente normalità della vita quotidiana.

L’appuntamento è per venerdì 18 settembre 2026 alle ore 21 presso la Biblioteca Civica “A. Pagliano” di Laigueglia. Ingresso libero. Evento a cura dell’Associazione Vecchia Laigueglia.