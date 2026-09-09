A Genova la musica diventa un gesto concreto di solidarietà per Valeria Firpo

Liguria. La musica può essere ascolto, incontro, emozione. Ma può anche diventare un gesto concreto di vicinanza.

Domenica 20 settembre alle ore 18, la Sala Blu del Santuario N.S. della Guardia di Ceranesi ospiterà Un’esperienza in Musica – Raccolta fondi per Valeria Firpo, un appuntamento speciale con Emiliano Toso, biologo cellulare, pianista e compositore, e Valentina Wilhelm al violino.

L’evento nasce con un obiettivo preciso: sostenere Valeria Firpo, genovese di Campomorone, che convive da oltre dieci anni con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e che ha bisogno di un sostegno concreto per poter continuare a vivere nella propria casa, accanto alle persone che ama.

La storia di Valeria aveva già raggiunto e coinvolto la comunità genovese attraverso una raccolta fondi dedicata alla continuità dell’assistenza domiciliare. La sua voce, affidata oggi a un computer oculare, continua a raccontare soprattutto il desiderio di vivere, di rimanere accanto alle proprie figlie e di poter conservare quegli spazi quotidiani di libertà e relazione che la malattia ha progressivamente limitato.

È proprio da questo incontro umano che nasce il legame con Emiliano Toso e con la sua Translational Music®. La musica di Toso, nata dall’incontro tra la sua formazione scientifica nel campo della biologia cellulare e la sua ricerca musicale, diventa in questa occasione un linguaggio attraverso cui creare uno spazio di ascolto e condivisione.

Durante la serata, musica e parole si alterneranno in un percorso esperienziale pensato per accompagnare il pubblico nella dimensione dell’ascolto e delle emozioni. Il pianoforte di Toso e il violino di Wilhelm dialogheranno con la particolare atmosfera del Santuario, in un appuntamento nel quale la dimensione artistica si intreccia con quella della solidarietà.

Si ringrazia la Direzione del Santuario N.S. della Guardia di Ceranesi per la disponibilità e il Comune di Ceranesi per la concessione del Patrocinio.