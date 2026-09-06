A Garlenda festa patronale per la Natività di Maria, Vaccarezza: “Celebrazione che onora le tradizioni del nostro territorio”

A Garlenda si è svolta la tradizionale Festa Patronale in occasione della Natività di Maria Santissima: il momento conclusivo di due giornate intense e molto partecipate.

Presente il consigliere regionale delegato Angelo Vaccarezza: “Insieme al sindaco Alessandro Navone, ai colleghi Foscolo e Invernizzi, agli amministratori locali e a tantissimi cittadini, ho condiviso un appuntamento sempre vivo e sentito per il borgo” afferma.

“Dalla Santa Messa Solenne alla suggestiva processione serale, resa ancora più emozionante dai tanti lumini accesi lungo il percorso, fino all’arrivo a Parco Villafranca, il cammino è stato accompagnato dal passaggio degli artistici Crocifissi delle tante Confraternite presenti e dalle note del Corpo Bandistico “Nostra Signora di Pontelungo”.

“Una meravigliosa celebrazione resa possibile dal grande lavoro di squadra tra Parrocchia, Confraternite, Pro Loco, associazioni e tantissimi volontari che, con impegno e dedizione, mantengono vive e tramandano le tradizioni del nostro territorio” conclude Vaccarezza.