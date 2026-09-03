A Dego rombano i motori, domenica 6 settembre la quarta tappa del campionato enduro

Dego. Tutto pronto per accogliere la carovana dell’Enduro under/senior&femminile della quarta prova 2026 che porterà una giornata di sport e spettacolo nell’entroterra savonese.

Grazie all’organizzazione del Moto Club Cairo Montenotte la tappa di Dego prevede tre giri e mezzo del percorso con un totale di circa 155 chilometri: un tracciato non facile con trasferimenti guidati nel sottobosco della Valbormida.

La gara avrà inizio dalla piazza centrale del paese alle ore 8.30 di domenica 6 settembre; a iniziare la sezione cronometrata l’Enduro Test Honda Red Moto lungo circa 5 chilometri, tecnico ed impegnativo, seguito poi dal Cross Test 24MX di tre chilometri e mezzo. Al termine dei tre giri i piloti effettueranno un altro mezzo giro da 16 chilometri con un ultimo Enduro Test da affrontare prima di rientrare al paddock a gara finita.

Ad aiutare il Moto Club in questi mesi tutta l’Amministrazione Comunale di Dego, ma anche gli altri comuni attraversati dalla competizione e cioè Cairo Montenotte e Piana Crixia. Un ringraziamento doveroso anche alla Proloco, alla Croce Bianca, al Gruppo Alpini e all’Associazione Commercianti Deghesi, oltre ai molti amici, anche non appassionati di questa disciplina che hanno voluto contribuire aiutando in tutti gli aspetti. Il Motoclub Cairo Montenotte, capitanato dal presidente Enzo Rovelli, ha messo a punto una vera giornata, tosta, di enduro che metterà a dura prova gli oltre 230 iscritti che oltre alle insidie del terreno dovranno far fronte anche a polvere e caldo. Una chicca per gli organizzatori ma anche per gli intenditori di Enduro è la presenza, tra gli iscritti del neo Campione del Mondo classe Junior Alberto Elgari che è il favorito alla vittoria, ma siccome tra gli iscritti ci sono i migliori piloti italiani di questa categoria la gara si preannuncia veramente combattuta.