A Celle un incontro pubblico sulla raccolta differenziata

Celle Ligure. Comune, Plastic Free e Sat in un incontro con la cittadinanza.
“Con il 68,76% di raccolta differenziata, in crescita dell’1,3% rispetto all’ultimo rilevamento, – spiegano dall’amministrazione comunale – abbiamo superato la soglia minima del 65% imposta dalla Regione Liguria”.
Un incontro pubblico per informare, per divulgare a un corretto rispetto dell’ambiente: “Preservare questi standard è essenziale, per evitare sanzioni regionali che comporterebbero un rincaro della TARI a carico dei cittadini”.
Obiettivo dell’incontro migliorare la qualità del riciclo, aumentando l’attuale percentuale di rifiuti differenziati. Evitare gli errori più comuni, riducendo il numero di sanzioni. Rendere Celle Ligure un Comune sempre più green e sostenibile.
Appuntamento venerdì 25 settembre alle 21 in sala consiliare.