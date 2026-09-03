A Celle torna l’Acciugalonga. Appuntamento con la “regina” del nostro mare

Celle Ligure. La tradizione in un simbolo. Paese che fu di pescatori e l’acciuga. Storia di un piatto e di radici. E proprio intorno a questo pesce del nostro mare, torna un appuntamento per questo fine settimana.

È tutto pronto per uno tra gli eventi più caratteristici e attesi del paese. Arriva infatti l’Acciugalonga dove gastronomia e convivialità andranno di pari passo. Un appuntamento gastronomico caratteristico che colorerà di buon sapore le vie del centro storico. Appuntamento il prossimo fine settimana, venerdì e sabato, 4 e 5 settembre.

Gli stand saranno aperti dalle 18:30. Ricco programma per le due serate. Buon cibo che avrà come protagonista l’acciuga. Ma anche musica, dalle 21. Venerdì, in piazza Sisto IV DJ set con Denny DJ. In piazza del Popolo, musica dal vivo con Sam Puppo & Tom Newton. Sabato, via Boagno, concerto della Animal House Band. Lungomare Pescetto: performance dal vivo dei The Big F-Hive.

L’ evento è organizzato dalla Proloco e dal Comune che insieme scommettono ancora una volta su una manifestazione di successo che richiama da sempre, cellesi e visitatori.