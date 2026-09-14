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A Celle cresce il mercatino ortofrutticolo di largo Giolitti: due nuove aziende porteranno prodotti a Km0

L’assessore al commercio, Jacopo Abate: "Ringrazio Cia - Agricoltori Italiani Savona e Cia Alessandria-Asti"

mercatino celle

Celle Ligure. Cresce il mercato ortofrutticolo di largo Giolitti. Due nuove aziende infatti arricchiranno gli spazi con i loro prodotti.

“In pochi hanno creduto nella possibile riapertura dello spazio del mercato ortofrutticolo. – sottolinea alla luce della sua crescita, l’assessore al Commercio, Jacopo Abate – Ringrazio Cia-Agricoltori Italiani Savona e Cia Alessandria-Asti. Grazie a queste realtà associative abbiamo altre due nuove aziende che porteranno i loro prodotti”.

Frutta e verdura a chilometro zero nello spazio dedicato che ha aperto da qualche mese.

“I mercatini di prodotti a km zero – conclude Abate – danno valore e dignità ai piccoli produttori e la possibilità al consumatore di avere a tavola prodotti genuini”.

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