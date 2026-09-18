A Cairo torna “#soliday”: Piazza della Vittoria si prepara per la sesta Festa delle Associazioni

Cairo Montenotte. Torna “#soliday”: sabato 19 settembre, a partire dalle ore 15, Piazza della Vittoria diventerà il cuore pulsante del tessuto associativo cairese. L’Amministrazione comunale organizza infatti la sesta edizione dell’ appuntamento molto atteso che celebra l’inclusione, la condivisione e la partecıpazione sociale. L’edizione di quest’anno vedrà la presenza di 25 associazioni locali (sportive, culturali e di volontariato), pronte ad accogliere cittadini e visitatori all’interno dei loro stand dedicati.

Non si tratterà di una semplice esposizione: i vari sodalizi proporranno infatti prove sul campo, esibizioni dal vivo e dimostrazioni pratiche, con ‘obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico, stimolare nuove passioni e promuovere il ricambio generazionale attraverso nuove adesioni. Un’attenzione speciale sarà rivolta a bambini e ragazzi.

Per i più giovani sono stati pensati giochi dedicati, con simpatici gadget per tutti e premi speciali. A rendere il pomeriggio ancora più conviviale ci sarà una golosa merenda offerta a tutti i partecipantı. “Da sei anni proponiamo questa iniziativa che continua a ricevere entusiasti consensi dal pubblico e dalle numerose associazioni presenti sul nostro territorio comunale – dichiara l’assessore all’Associazionismo e al Volontariato, Ilaria Piemontesi – Quello di sabato sarà un pomeriggio di esibizioni, prove e sperimentazioni, il tutto all’insegna della condivisione e dell’inclusione, per rappresentare in modo tangibile il grande valore aggiunto che il mondo dell’associazionismo dà alla nostra comunità. A nome dell’Amministrazione ringrazio di cuore tutti coloro che hanno deciso di aderire a questa iniziativa che per noi è un vero piacere poter organizzare”.