A Bardineto si “arreda” il Balcone dei Balzi Rossi con la nuova panchina gigante

Bardineto. E’ in programma per domenica 27 settembre l’inaugurazione della panchina gigante di Bardineto, realizzata dal Consorzio Altopiano Bardinetese e posta in uno dei più suggestivi punti panoramici della vallata, ovvero il Balcone dei Balzi Rossi.

Proprio nei mesi scorsi il sentiero ha potuto beneficiare del contributo regionale di 80 mila euro per la sua sistemazione e al fine di abbellire ulteriormente un percorso apprezzato dagli amanti del trekking è stata installata la Big Bench che svetta sul crinale.

Per chi volesse partecipare al momento di aggregazione, il ritrovo sarà al Bardenei domenica 27 settembre alle ore 15, da lì con una breve passeggiata si raggiungerà la panchina.

Al termine dell’inaugurazione seguirà un momento conviviale con rinfresco.

Si consigliano abbigliamento e calzature adeguate, ed è gradita la prenotazione al numero 3513158296 del Consorzio altopiano Bardinetese, o alla mail consorzioaltopianobardinetese@gmail.com.