“Zero sonno, auto danneggiate e degrado”: lo sfogo di un residente di via Piave ad Albenga

Albenga. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente di via Piave ad Albenga, che denuncia una situazione “diventata insostenibile a causa dei continui schiamazzi, degli atti di vandalismo e del degrado” legati soprattutto alla “movida notturna”.
Di seguito, la lettera integrale:
“Sono a segnalare una situazione diventata pesante ed insostenibile per la gente del quartiere di via Piave, che non riesce a riposare a causa del continuo schiamazzo (per usare un termine educato e poco colorito) soprattutto nelle prime ore del mattino, con un picco tra le 4.00 e le 5.30”.
“I ragazzi che escono dalle discoteche Essaouira e Le Vele sfrecciano in auto ad alta velocità, senza rispettare gli stop; quelli a piedi (un fiume di ragazzi) urlano, bestemmiano, litigano, cantano a squarciagola, rompono bottiglie di vetro in strada, sui marciapiedi. Talvolta anche con atti di vandalismo alle auto parcheggiate (righe alla carrozzeria, specchietti rotti…)”.
“Si fa inoltre presente che sotto la scala della Chiesa di San Bernardino, dietro alla pizzeria La Greppia, in via Raffaello Sanzio, è ormai la sosta “vespasiano/orinatorio/latrina/pisciatoio pubblico” e sulle scale si intrattengono, ubriachi, per litigare, vomitare. Si chiede anche che vengano ripristinate le telecamere in questa zona”.
Un cittadino esasperato