Yacht di 16 metri rischia di affondare ad Alassio: salve due persone a bordo

Alassio. Momenti di paura questa mattina, poco dopo le 7, al largo del porto “Luca Ferrari” di Alassio. Subito dopo essere salpato, uno yacht di 16 metri (un 52 piedi) ha iniziato a imbarcare acqua a causa di una falla.

La barca è parzialmente affondata e al momento si trova adagiata sul fondale vicino al porto.

A bordo erano presenti due cittadini polacchi. Fortunatamente a seguito dell’incidente non risultano né feriti né sversamenti in mare.

L’imbarcazione era arrivata in porto ieri sera, martedì 18 agosto, intorno alle 19.30. Durante le manovre di ormeggio aveva urtato la poppa contro una banchina. Gli ormeggiatori della Marina di Alassio hanno monitorato la situazione per tutta la notte senza notare criticità. Questa mattina, però, l’avvio dei motori ha fatto emergere il problema.

“Gli ormeggiatori hanno controllato la situazione – spiega Marino Agnese, direttore generale della Marina di Alassio e sommozzatore ai microfoni di IVG –, ma questa mattina, quando hanno azionato i motori, la barca ha iniziato a imbarcare acqua a poppa mentre si trovava poco fuori dal porto”.

Aggiunge il direttore: “Fortunatamente se ne sono accorti subito, anche perché in un’altra zona il recupero sarebbe stato ancora più complicato”. Sul posto è subito intervenuto il personale della Marina e un sommozzatore per ispezionare lo scafo.

Attualmente lo yacht è parzialmente affondato davanti alla concessione del Circolo Nautico alassino: “Purtroppo non c’è abbastanza fondo per farlo galleggiare e mancano gli spazi per usare la gru”, conclude Agnese.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto, nel pomeriggio è atteso l’intervento di una ditta specializzata per studiare il piano di recupero.