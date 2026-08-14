Weekend di Ferragosto tra sagre, musica e divertimento: appuntamenti da non perdere a Calizzano, Carbuta, Salea e alle Fornaci

Savonese. Buon cibo, musica e tanto divertimento. Saranno questi gli ingredienti protagonisti del weekend di Ferragosto che propone tantissimi appuntamenti per tutti i gusti e le età. Tra gli eventi da non perdere i festeggiamenti di Ferragosto a Calizzano, il ritorno del Ferragosto a Carbuta, la Sagra du Pan Fritu ad Armo (Imperia), la grande festa allo Scaletto delle Fornaci di Savona, l’edizione 2026 di Sagralea a Salea di Albenga e, per finire, il concerto dei Libero Arbitrio ad Albenga. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

A CALIZZANO SI FESTEGGIA FERRAGOSTO

Con la tradizionale Cena Mare e Monti, il pranzo di Ferragosto e un pomeriggio dedicato a karaoke e giochi, prende il via l’edizione 2026 della Festa di San Bernardo, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calizzanese.

Ad aprire il programma, venerdì 14 agosto alle 19.30, sarà la Cena Mare e Monti, che proporrà un menù capace di unire i sapori della costa e dell’entroterra: chicche ai frutti di mare o al ragù, fritto misto di totani e calamari, patatine fritte di Calizzano, salsiccia, torta verde e dolce. La serata proseguirà con l’intrattenimento musicale di Dj 5mila e Dj Biskei, per un Ferragosto all’insegna della convivialità. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione entro il 12 agosto.

Il giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto, la festa proseguirà con il tradizionale pranzo delle 12.30, durante il quale saranno servite polenta bianca con sugo di porri, polenta gialla con ragù o funghi, porchetta allo spiedo, salsiccia, patatine fritte di Calizzano e il dolce offerto dall’organizzazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, spazio anche alle famiglie con karaoke e giochi, pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un momento di svago e condivisione.

La Festa di San Bernardo rappresenta da anni un’occasione per ritrovarsi e vivere due giornate all’insegna della buona tavola, dell’amicizia e delle tradizioni locali, valorizzando il lavoro dei volontari che ogni anno rendono possibile questo appuntamento.

Dopo gli appuntamenti di Ferragosto, la Festa di San Bernardo 2026 proseguirà il 19 e 20 agosto con due giornate dedicate al patrono, nelle quali si intrecciano spiritualità, tradizione e momenti di festa aperti a tutta la comunità.

Qui il programma in dettaglio della sagra

TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA SAGRA DI FERRAGOSTO A CARBUTA

Sarà ancora una volta il suggestivo scenario del castagneto di Carbuta a fare da cornice a uno degli appuntamenti più amati dell’estate nell’entroterra savonese. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto torna infatti il tradizionale Ferragosto a Carbuta, giunto quest’anno alla 54ª edizione, una manifestazione che dal 1970 richiama centinaia di persone per vivere tre giornate all’insegna della buona cucina, della musica e della convivialità.

Organizzata dalla Pro Loco Calice Ligure – Carbuta, la sagra rappresenta un appuntamento che unisce tradizione e accoglienza, offrendo la possibilità di trascorrere il Ferragosto immersi nel verde dei castagni, in un’atmosfera familiare e genuina.

Gli stand gastronomici apriranno venerdì 14 e domenica 16 agosto dalle ore 19, mentre sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, sarà possibile pranzare a partire dalle ore 12 oltre alla consueta apertura serale. Il menù proporrà le specialità della tradizione ligure e dell’entroterra, preparate dai volontari della Pro Loco.

A partire dalle ore 21 spazio alla musica e al ballo con tre serate dedicate al divertimento. Venerdì 14 agosto si esibiranno i Bassorilievo, live music party band; sabato 15 agosto sarà protagonista la Glamour Live Music Band, mentre domenica 16 agosto la chiusura della manifestazione sarà affidata agli Oasi Latina, con uno spettacolo che unirà musica dal vivo, balli di gruppo, animazione per bambini e i grandi successi della musica latina e italiana.

Il Ferragosto a Carbuta continua così a rappresentare un appuntamento capace di valorizzare il territorio e il lavoro dei volontari, offrendo a residenti e turisti l’occasione di riscoprire il piacere dello stare insieme in uno dei borghi più caratteristici dell’entroterra finalese.

Una tradizione che da oltre cinquant’anni si rinnova e che anche quest’anno promette tre giornate di festa, buona tavola e intrattenimento per tutte le età.

Qui i dettagli sulla sagra

SAGRA DU PAN FRITU AD ARMO

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in alta Valle Arroscia: da venerdì 14 a domenica 16 agosto, sul colle di San Bernardo d’Armo, torna la tradizionale “Sagra du Pan Fritu”, manifestazione che unisce buon cibo, intrattenimento e momenti di convivialità nel suggestivo scenario del borgo.

Per tre giorni Armo sarà animata da un ricco programma pensato per coinvolgere tutte le età, con spettacoli, musica dal vivo, esibizioni sportive e gli immancabili stand gastronomici, aperti ogni sera al coperto.

La manifestazione prenderà il via venerdì 14 agosto con una serata all’insegna della musica. Dopo l’apertura degli stand gastronomici, il pubblico potrà divertirsi con il DJ Set animato da DJ Bruzz, Pit Mitchell e La Fatina DJ, pronti a far ballare la piazza fino a tarda sera.

Sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, sarà dedicato anche allo spettacolo e all’intrattenimento. Nel pomeriggio spazio alle esibizioni della Ferocity Academy, con performance di danza acrobatica e pole dance, mentre la serata proseguirà tra musica e comicità grazie allo spettacolo di Mike FC e Il Cugino della Corte, per un mix di risate e divertimento.

Gran finale domenica 16 agosto, giornata che si aprirà alle ore 11 con la tradizionale Santa Messa in occasione della festa di San Bernardo. Nel pomeriggio il programma offrirà numerose attività dedicate alle famiglie e agli appassionati di sport, con lo spettacolare Bike Show di Fem Spettacoli, le evoluzioni di freestyle con Diego Donadonibus e momenti di intrattenimento pensati per i più piccoli. A chiudere la manifestazione sarà l’orchestra di Alex Gabrio, che accompagnerà il pubblico con una serata di musica dal vivo e ballo.

Cuore della festa saranno naturalmente gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare il celebre pan fritu, specialità simbolo della manifestazione, insieme a numerosi piatti della tradizione ligure preparati dai volontari.

La Sagra du Pan Fritu rappresenta da anni uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate nell’entroterra imperiese, capace di richiamare visitatori da tutta la provincia grazie alla sua atmosfera autentica, all’accoglienza della comunità e alla capacità di coniugare tradizione, gastronomia e spettacolo.

Tre giornate pensate per vivere il Ferragosto immersi nella natura e nella convivialità, riscoprendo il fascino dei piccoli borghi liguri attraverso i sapori della cucina locale, la musica e il piacere di stare insieme.

Qui il programma completo della manifestazione

FERRAGOSTO ALLO SCALETTO A SAVONA

Sale la febbre del Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, come noto in programma domani, sabato 15 agosto, con inizio alle ore 22.

Ne riassumiamo il programma grazie alla “interpretazione” di Luca Galtieri, che conduce la serata. Galtieri, volto televisivo e storico inviato di Striscia la notizia, spiega: “Per quanto tutti gli artisti impegnati nell’evento siano veterani del palcoscenico, una manifestazione come questa merita rispetto e concentrazione. Per questo siamo anche emozionati, ma pronti ad affrontare le prove e poi lo spettacolo. Abbiamo ovviamente un programma di fondo, studiato a lungo, ma qualcosa può sempre cambiare per motivi artistici, organizzativi o persino di meteo, anche se le previsioni sono rassicuranti”.

Ancora Galtieri: “I primi a esibirsi saranno Marco Anelli, Quelle di un certo peso e Marco Ferrieri, poi toccherà a Enzo dj alzare un po’ il volume della partenza dalla sua consolle. Abbiamo voluto che una parte importante della serata fosse dedicata al Karaoke itinerante di Giacomo Aicardi, che ogni sera riempie le piazze di tutta la Liguria: il modo migliore per coinvolgere il pubblico”.

Si arriverà così alla parte che conduce al cuore della notte, affidata a Rudy Mas dj. Ancora Galtieri: “Rudy, con le sue performance di dj e protagonista della Beat Art ha calcato i palcoscenici di mezzo mondo, da New York a Dubai, da Londra a Barcellona. Rudy proporrà musica di vario genere, dalle sperimentazioni Afro House a qualche salto nel passato, ma sempre alla ricerca di ritmi e brani in cui tutti possano riconoscersi, interpretando ciò che lui ‘sente’ dal pubblico”.

Luca Galtieri

Commenta il vicesindaco e assessore agli eventi di Savona Elisa Di Padova: “Ogni momento è studiato per coinvolgere il pubblico, ballare, cantare o anche solo ascoltare tutti assieme. Nello spazio adiacente all’Aurelia abbiamo anche installato ‘La panchina dell’amore’, punto selfie dedicato alla Bandiera Blu, occasione per una foto ricordo della serata e dello Scaletto”.

Il Grande Ferragosto si deve a Comune, Ente Fiera di Confcommercio, Bagni Marini e Autorità Portuale, con la collaborazione della Cooperativa Il Faggio e degli sponsor Monfer e Orocash.

Qui i dettagli sull’evento

NUOVO APPUNTAMENTO CON SAGRALEA

Cinque serate dedicate ai sapori autentici della Liguria, ai suoi vini più rappresentativi e all’intrattenimento per tutte le età. Da martedì 11 a sabato 15 agosto, Salea d’Albenga ospiterà la 57ª edizione di Sagralea – Rassegna del Vino Pigato e degli altri vini liguri, uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti e longevi della regione.

Organizzata dalla Cooperativa Salea Oggi con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Albenga e della Strada del Vino e dell’Olio della Riviera Ligure di Ponente, la manifestazione rappresenta da oltre mezzo secolo un punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze vitivinicole liguri e delle tradizioni del territorio.

Ogni sera, a partire dalle ore 19, apriranno le cucine, gli stand gastronomici e l’area espositiva, dove sarà possibile degustare i piatti della cucina tipica ligure accompagnati dai migliori vini regionali. Il protagonista assoluto sarà naturalmente il Pigato, affiancato da numerose etichette provenienti dai produttori del territorio, con degustazioni dedicate agli appassionati e a chi desidera scoprire la ricchezza della produzione vitivinicola ligure.

Accanto all’offerta enogastronomica, Sagralea proporrà un ricco calendario di eventi musicali e spettacoli. Martedì 11 agosto si aprirà con DJ Sabio e DJ Sam, accompagnati dalla voce di Ricky Gallo. Mercoledì 12 spazio agli Amarcord, con musica dal vivo, seguiti dal DJ set de I Nesci e La Fatina. Giovedì 13 agosto sarà la volta degli Annovanta, per una serata dedicata ai grandi successi degli anni Novanta.

Il weekend entrerà nel vivo venerdì 14 agosto, con il concerto della cantante Laura Fiori, seguito dal DJ set di Musso. Gran finale sabato 15 agosto con Kikko e la Combriccola, celebre tributo a Vasco Rossi, insieme a Cian du Figu e al DJ set che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione saranno gli stand espositivi, gli spazi dedicati ai produttori locali, le iniziative per i bambini e un’atmosfera di festa che da sempre caratterizza questo storico appuntamento dell’estate ingauna.

Sagralea non è soltanto una sagra, ma una vera celebrazione della cultura enogastronomica ligure, capace di mettere in rete produttori, associazioni e territorio, promuovendo il patrimonio agricolo e vitivinicolo della Riviera di Ponente attraverso un evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Con il perfetto equilibrio tra tradizione e intrattenimento, la manifestazione si conferma uno degli eventi simbolo dell’estate ligure, offrendo cinque giorni di convivialità, buona cucina, vini d’eccellenza e musica dal vivo in una cornice unica.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.sagralea.it. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Qui i dettagli sull’evento

AD ALBENGA IL CONCERTO DEI LIBERO ARBITRIO

Prosegue il calendario di “Ferragosto al Mare di Albenga” con un nuovo appuntamento dedicato alla musica e al divertimento. Domenica 16 agosto, alle 21.30, in Piazza Fabrizio De André, sarà protagonista la live band Libero Arbitrio, con uno spettacolo interamente dal vivo dedicato alla grande Disco Music degli anni ’70, ’80 e ’90.

Una serata pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età attraverso i grandi successi della musica dance che hanno fatto ballare intere generazioni. I Libero Arbitrio portano sul palco energia, qualità musicale e un forte impatto scenico, grazie anche a un accurato lavoro sui costumi e ai cambi d’abito che accompagnano lo spettacolo.

La band, nata dall’incontro di musicisti con consolidate esperienze e competenze strumentali e vocali, propone un concerto caratterizzato da un ritmo incalzante e da un grande coinvolgimento del pubblico. A impreziosire ulteriormente la performance sarà la presenza della ballerina e coreografa Giada Ricotti, che cura le coreografie dello spettacolo ed è allieva di Renzo Bergamo, stimato coreografo che nel corso della sua carriera di ballerino professionista ha lavorato anche per Rai e Mediaset.

Nel corso della loro storia i Libero Arbitrio hanno raggiunto importanti traguardi, tra cui la partecipazione nel 2017 e nel 2018 a “Disco Diva” a Gabicce Mare, evento dedicato alla musica disco organizzato dalla presentatrice Rai Cristina Tassinari, dove la band è stata l’unica formazione ligure presente accanto ad alcuni dei protagonisti e delle grandi icone della disco music.

Il tour 2026 assume inoltre un significato particolare per la formazione, che festeggia 20 anni di attività, celebrando questo importante anniversario insieme al proprio pubblico.

La line-up dei Libero Arbitrio è composta da Roberto “Bobo” Campana alla batteria, Alfredo Silvestri alle tastiere, Simone Mazzone alla chitarra e Lorenzo Lajolo al basso. Le voci sono affidate a Paolo Rossi, Elena Aloe, Silvia Ferri e Alessia Cava, mentre Giada Ricotti è la ballerina e coreografa dello spettacolo.

L’appuntamento di domenica 16 agosto si inserisce nel programma di “Ferragosto al Mare di Albenga.

Qui tutte le informazioni sul concerto

VARIGOTTI IN FESTA CON LE SAGRE DEL MARE

Dopo il successo della Sagra del Pesce, per la Croce Bianca di Varigotti nuovo e atteso appuntamento con il gusto e i sapori del territorio: la festa, infatti, si prepara a ripartire con la Sagra della Cozza.

Tutte le serate prendono il via a partire dalle ore 19:00, offrendo un’ampia scelta di specialità gastronomiche locali con posti a sedere al coperto per garantire il massimo comfort ai visitatori.

Venerdì 14 Agosto: apertura degli stand dedicati alla Sagra della Cozza e intrattenimento musicale dal vivo con la band Cashmere.

Sabato 15 Agosto (Ferragosto): serata clou di Ferragosto con le specialità di mare e ancora la musica dei Cashmere a far ballare il pubblico fino a mezzanotte.

Ad accompagnare le prelibatezze di mare proposte dai volontari ci sono i vini ed i prodotti tipici del territorio liguria, tra cui la celebre Lumassina dell’Azienda Agricola Costamagna, il Rossese e il Vermentino della cantina Punta Crena, e le specialità del Pastificio Ciravegna e del panificio Cassina.

Sagra Croce Bianca Varigotti

“Oltre a offrire serate di festa e buona cucina nel nostro borgo, queste sagre rappresentano il cuore pulsante delle nostre attività di raccolta fondi,” ricordano i volontari della Croce Bianca. “Partecipare significa sostenere direttamente i servizi di soccorso e assistenza che la nostra associazione garantisce ogni giorno sul territorio.”

L’invito è aperto a tutti: un’occasione per vivere una serata all’insegna della tradizione marinara, del buon cibo e della solidarietà nel cuore di Varigotti.

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A GARLENDA LA FESTA DI SAN ROCCO

Una giornata nel segno della tradizione, della fede e della convivialità. Il 16 agosto 2026, in Regione San Rocco a Garlenda, si rinnova l’appuntamento con la Festa di San Rocco, momento particolarmente sentito dalla comunità e occasione di incontro per residenti e visitatori.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con la Santa Messa nei pressi della Quercia secolare, durante la quale è prevista anche la tradizionale benedizione degli amici a quattro zampe, nel segno del legame tra San Rocco e la protezione degli animali.

Alle 18.10 seguirà la processione con la statua del Santo, momento centrale della celebrazione religiosa.

La festa proseguirà alle 18.30 con un percorso cinofilo aperto a tutti, pensato per coinvolgere gli appassionati e le famiglie insieme ai loro cani. Al termine è prevista un’esibizione a cura di Rock the Dog.

Dalle 20.00 spazio alla convivialità con l’apertura degli stand gastronomici, curati dal Comitato Nuove Amicizie e Vecchie Tradizioni. La serata sarà accompagnata dall’intrattenimento dei “Demuelin” e dal “Controvento Show”, cui seguirà un DJ set.

Per chi vorrà vivere pienamente lo spirito della festa sarà inoltre possibile partecipare alla tradizionale cena campestre, grazie alla disponibilità di tavoli e alla formula “porta e condividi”: un modo semplice e genuino per stare insieme e condividere cibo, musica e momenti di allegria.

La Festa di San Rocco rappresenta così un appuntamento capace di unire la dimensione religiosa e quella popolare, mantenendo vive le tradizioni locali e creando un’occasione di socialità aperta a tutta la comunità.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Garlenda, della Pro Loco Garlenda, della Parrocchia Natività di Maria Santissima di Garlenda, della Confraternita della Santissima Annunziata, della Schola Cantorum Garlenda N.M. Verrigni e del Comitato Nuove Amicizie e Vecchie Tradizioni

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JEM LIVE PARTY BAND AD ANDORA

Andora si prepara a una serata di grande musica e divertimento nell’ambito della rassegna estiva “Estate ad Andora”. Sabato 15 agosto, dalle ore 21:30, Piazza Santa Maria si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere i JEM – la Prima Live Party Band di Genova, protagonisti di una travolgente tournée che sta attraversando la Liguria e le regioni confinanti, portando ovunque energia, spettacolo e coinvolgimento.

Il tour 2026 dei JEM sta toccando alcune delle località più vivaci del Nord Italia: Genova, Milano, Bergamo, Masone (GE), Casale Monferrato (AL), Dego (SV), Levanto (SP), Casella (GE), Limone Piemonte (CN), Andora (SV), Campomorone (GE), Busalla (GE). Un calendario ricco di appuntamenti che conferma la band come una delle realtà musicali più dinamiche e richieste del momento.

Lo show dei JEM è un concentrato di ritmo e partecipazione: repertorio frizzante tutto dance, grandi tormentoni italiani e internazionali, uno speciale segmento dedicato ai cartoni animati, giochi a premi, gadget e un’interazione continua con il pubblico che rende ogni serata unica. Il format, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e turisti, unisce musica, animazione e performance in un mix irresistibile.

Durante la serata di Andora, il frontman Joshua Ray presenterà inoltre il suo secondo inedito, il nuovo “Tormentone Estivo 2026” dal titolo SINGLE’S SONG, un brano fresco, immediato e destinato a diventare una delle hit della stagione.

Piazza Santa Maria sarà il cuore pulsante della festa, pronta ad accogliere residenti e visitatori per una notte di musica, energia e divertimento all’interno della programmazione ufficiale di Estate ad Andora. Un appuntamento da non perdere.

Qui il programma completo del concerto

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.