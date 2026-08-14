Ventenne con un coltello ad Alassio: “È per tagliare l’anguria”. Scatta la denuncia della polizia locale

Alassio. Un giovane di 20 anni, nato in provincia di Varese, è stato denunciato dalla polizia locale di Alassio che nei giorni scorsi, in seguito a segnalazioni, lo ha rintracciato, congiuntamente ad una pattuglia dei carabinieri, nei pressi del pontile Bestoso dopo essersi disfatto di un coltello poco prima, alla vista degli agenti.
Rinvenuta l’arma in uno dei cestini portarifiuti della zona il ventenne ne ha confermato la proprietà, cercando però di giustificarsi: sosteneva di volerlo utilizzare “per tagliare un’anguria”.
Circostanza non confermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina che hanno confermato il brandeggiamento del coltello da parte del ventenne.
Di qui la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto di strumenti con lama superiore agli 8 cm, così come previsto nel recente Decreto Sicurezza 30/2026, ed il sequestro del coltello.