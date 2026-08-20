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Soccorso in mare

Varazze, sbatte con il canotto contro gli scogli: tratto in salvo dai Vigili del Fuoco e Guardia Costiera

Il provvidenziale salvataggio grazie alla segnalazione di una persona che lo ha notato sparire dallo specchio acqueo varazzino

guardia costiera motovedetta

Varazze. Momenti di apprensione questa mattina a Varazze, dove un uomo di 58 anni, originario della Lombardia, è stato protagonista di un disavventura in mare conclusasi fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’allarme è scattato intorno alle 11:30 nella zona della Baia del Corvo, lungo i Piani d’Invrea. L’uomo, che si trovava a bordo di un canotto, ha perso il controllo del natante andando a impattare violentemente contro la scogliera. A notare la scena è stato un passante che, vedendo l’imbarcazione schiantarsi e non scorgendo più il navigante a galla, ha subito allertato la Capitaneria di Porto.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: sul posto è giunta la motovedetta CP 863 dell’Ufficio Marittimo di Varazze. I militari hanno inizialmente individuato in acqua gli effetti personali del 58enne, per poi avviare una capillare perlustrazione della costa in stretta sinergia con i Vigili del Fuoco.

Dopo diversi minuti di ricerche, l’uomo è stato individuato mentre cercava riparo tra gli scogli. I Vigili del Fuoco hanno quindi proceduto al recupero dall’alto, mettendo il malcapitato in sicurezza.

Raggiunta la terraferma, il 58enne è stato preso in cura dai volontari della Croce Rossa di Varazze. Provato, spaventato e in evidente stato di ipotermia, non ha tuttavia riportato ferite ed è stato medicato sul posto senza che si rendesse necessario il trasporto in ospedale.

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