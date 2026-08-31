Varazze, l’ex pallavolista Bonati dona al sindaco Pierfederici la maglia di Paola Egonu

Varazze. Un dono molto gradito. L’ex pallavolista e pluridecorato Claudio Bonati ha consegnato al sindaco Luigi Pierfederici, durante il fine settimana appena conclusosi, la maglia della bravissima Paola Egonu. Oggi, Bonati è direttore sportivo della Vero Volley.

“È stato un vero piacere incontrare Claudio Bonati, grande ex pallavolista”, commenta orgoglioso, il primo cittadino mostrando la maglia numero 18.

“È stata una bella occasione per fare due chiacchiere, parlare di pallavolo, di sport e soprattutto dell’importanza di trasmettere ai giovani la passione, i valori e l’entusiasmo che lo sport sa regalare. E poi, questo regalo molto gradito e un bellissimo ricordo di questo incontro” conclude Pierfederici.