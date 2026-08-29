Varazze, incontro con E-Distribuzione dopo il blackout di Ferragosto: “L’azienda pronta a presentare un piano di interventi e sviluppo”

Varazze. Si è svolto giovedì 27 agosto nella sala consiliare “Lelio Basso” del comune di Varazze un incontro con i rappresentanti di E-Distribuzione, responsabile della gestione della rete elettrica, per affrontare le problematiche che hanno causato importanti criticità nel centro storico la sera di Ferragosto. All’incontro, richiesto dal sindaco Luigi Pierfederici, erano presenti alcuni esponenti delle categorie economiche e gli uffici del Comune di Varazze.

Il confronto è servito “a fare il punto sulle criticità contingenti, sulle quali è necessario intervenire per ridurre il rischio di nuovi disservizi, ma anche ad avviare una riflessione più ampia sulla necessità di implementare e potenziare l’infrastruttura elettrica su tutto il territorio comunale”.

“E-Distribuzione, infatti, si è impegnata a presentare un piano di interventi e sviluppo, che consentirà di individuare le opere prioritarie e definire una programmazione concreta per attuare gli interventi necessari per rendere la rete più adeguata alle esigenze di Varazze”.