Varazze, in pensione il maresciallo Giuseppe “Beppe” Bezzi

Varazze. Da qualche giorno ha smesso di indossare la divisa e ha salutato l’Arma dei Carabinieri. È andato in pensione il maresciallo Giuseppe “Beppe” Bezzi.

“Il nostro concittadino ha lasciato il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, dopo una lunga carriera vissuta con vocazione, autorevolezza e sensibilità. La sua storia professionale – ricorda il sindaco, Luigi Pierfederici – è profondamente legata a Varazze: arrivato nel 1993 da semplice appuntato, ha prestato servizio nella nostra città per 23 anni, fino al 2016, crescendo nella carriera fino al grado di maresciallo”.

Poi il primo cittadino prosegue. “Anni vissuti tra i cittadini, affrontando ogni tipo di problematica con equilibrio, competenza e grande attenzione verso le persone. Anche dopo il trasferimento al Nucleo Investigativo di Savona, il suo legame con Varazze è rimasto forte. Ora che la divisa è appesa, restano l’esperienza, i valori e quel modo tutto suo di rapportarsi alle persone, con disponibilità, equilibrio e umanità. E siamo certi che tutto questo continuerà ad accompagnarlo anche fuori dal servizio”.

Il sindaco lo ringrazia. “Grazie Beppe, per i tanti anni di servizio e di presenza. Ora inizia un nuovo capitolo, tutto da vivere. Un grande abbraccio da Varazze”.