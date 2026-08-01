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La data

Vado, programmata un’amichevole prestigiosa contro il Torino al “Filadelfia”

Dopo la gara di ieri contro la Juventus Next Gen, i rossoblù saliranno nuovamente nel capoluogo piemontese il prossimo 5 agosto

Generico luglio 2026

Il Vado ha annunciato che mercoledì 5 agosto, alle ore 17:30, è stata fissata una prestigiosa amichevole a porte aperte contro il Torino.

“Un appuntamento dal grande fascino contro una compagine di Serie A, nonché uno dei club con più storia e tradizione del nostro calcio”, scrive il club. L’incontro si disputerà allo stadio Filadelfia.

Per i rossoblù di mister Pastorino ci sarà quindi l’occasione di misurarsi contro una squadra della massima serie del calcio italiano e proseguire così al meglio la propria preparazione in vista dei primi impegni ufficiali di Serie C.

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