Vado, programmata un’amichevole prestigiosa contro il Torino al “Filadelfia”

Il Vado ha annunciato che mercoledì 5 agosto, alle ore 17:30, è stata fissata una prestigiosa amichevole a porte aperte contro il Torino.
“Un appuntamento dal grande fascino contro una compagine di Serie A, nonché uno dei club con più storia e tradizione del nostro calcio”, scrive il club. L’incontro si disputerà allo stadio Filadelfia.
Per i rossoblù di mister Pastorino ci sarà quindi l’occasione di misurarsi contro una squadra della massima serie del calcio italiano e proseguire così al meglio la propria preparazione in vista dei primi impegni ufficiali di Serie C.
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