Vado, Pierluigi Lepore nominato allenatore della Primavera

Vado Ligure. Nuova avventura per mister Pierluigi Lepore. Dopo aver guidato la leva 2009 nell’ultima fase della stagione, il Vado gli ha voluto affidare un incarico importante: quello di condurre la squadra Primavera.

Il comunicato

UFFICIALE: Pierluigi Lepore è il nuovo allenatore della Primavera 4!

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare che Pierluigi Lepore sarà il nuovo allenatore della nostra Primavera 4.

Tecnico dalla grande esperienza, ha guidato in passato le prime squadre di Novese, Sestrese, Albenga e Cairese. Inoltre ha anche ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico al Cuneo, in Serie C, nella stagione 2018/19.

Già all’interno della famiglia rossoblù, dove la passata stagione ha allenato gli Allievi regionali 2009, Pierluigi è pronto adesso a continuare il suo percorso guidando la Primavera 4.