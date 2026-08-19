Vado Ligure: l’ANPI ricorda Clelia Corradini, la partigiana “Ivanca”

Vado Ligure. Lunedì 24 agosto la Sezione Anpi di Vado Ligure ricorderà l’anniversario dell’assassinio di Clelia Corradini, Partigiana Ivanca, medaglia d’argento al Valor Militare, con il patrocinio del Comune di Vado Ligure, di Aned Sezione di Savona e di Isrec sezione di Savona “Umberto Scardaoni”.

La Commemorazione si terrà alle ore 18.30, presso il Fortino del piazzale San Lorenzo, con il saluto del Comune di Vado Ligure e della Sezione Anpi di Vado Ligure. Oratore ufficiale: GianLuigi Granero.

“Come negli anni precedenti ricorderemo e ringrazieremo Clelia, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni limitrofi, delle moltissime Sezioni Anpi, delle associazioni di volontariato, di cittadini vadesi e del comprensorio savonese, rinnovando il nostro impegno nella trasmissione della Memoria, sempre nel segno dell’antifascismo, dell’inclusione, contro ogni forma di razzismo, per la difesa della democrazia e della nostra Costituzione. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”, si legge in una nota.