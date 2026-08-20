Vado Ligure, 100 mila euro per la manutenzione di torrenti e rii: interventi su Segno, Quiliano e corsi d’acqua minori

Vado Ligure. Via libera della giunta comunale di Vado Ligure al progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione ordinaria annuale dei torrenti e dei rii.

L’intervento, approvato lo scorso 11 agosto, prevede una spesa complessiva di 100 mila euro e riguarda il torrente Segno, il tratto del torrente Quiliano ricadente nel territorio vadese e una serie di rii minori.

L’intervento nasce dalla necessità di procedere alla consueta pulizia annuale dei corsi d’acqua, attraverso il taglio della vegetazione erbacea e degli arbusti cresciuti negli alvei, con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso dell’acqua e ripristinare le migliori condizioni dei rii. La relazione tecnica evidenzia infatti come la particolare conformazione, caratterizzata da forti pendenze e da tempi molto rapidi di deflusso dell’acqua, possa creare situazioni di pericolo in caso di piogge intense, anche se di breve durata.

Sul torrente Segno è prevista la pulizia della vegetazione, compresi gli ampi canneti presenti lungo il corso d’acqua. I lavori interesseranno anche diversi rii minori che confluiscono nel Segno: per questi sono previsti interventi di pulizia con cadenza annuale nei punti ritenuti maggiormente critici e biennale negli altri casi. Per quanto riguarda il torrente Quiliano, il progetto comprende esclusivamente il tratto ricadente all’interno dei confini comunali di Vado Ligure.

Le lavorazioni prevedono in particolare il taglio della vegetazione infestante, il taglio della canna comune e la raccolta di eventuali rifiuti presenti negli alvei. Gli interventi saranno effettuati cercando di preservare la vegetazione presente stabilmente lungo i corsi d’acqua. Non sarà quindi previsto un taglio indiscriminato: verranno eliminate soprattutto le piante infestanti e non protette, oltre agli esemplari secchi, morti o ormai arrivati a maturazione.

Non sono inoltre previsti interventi per modificare la forma o la profondità degli alvei. Eventuali pulizie più specifiche, ad esempio all’imbocco delle tombinature o nei punti in cui materiali potrebbero ostacolare il normale deflusso dell’acqua, saranno effettuate solo se richieste dalla Direzione lavori.

“La manutenzione periodica dei nostri corsi d’acqua è un intervento fondamentale per garantire il regolare deflusso delle acque e aumentare la sicurezza del territorio – commenta il sindaco Fabio Gilardi – Con questo progetto proseguiamo un’attività che viene svolta con continuità, intervenendo nei punti più critici e allo stesso tempo prestando attenzione alla tutela della vegetazione e dell’ambiente naturale lungo i corsi d’acqua”.