Vado, le dichiarazioni di Luca Piana: “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, nel complesso una buona gara”

È soddisfatto Luca Piana dopo lo 0-0 del Vado contro la Pianese. La trasferta toscana ha lasciato un pizzico di amaro in bocca ma ha anche alimentato la consapevolezza per i rossoblù di poter stare nella categoria. E lo sa bene Piana che ormai della Serie C è un veterano con quasi 300 presenze in carriera in terza serie.

Il difensore rossoblù ha commentato la gara ieri sera in conferenza stampa: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che da qualche anno fa la Serie C. Nel complesso è stata una buona gara. A volte potevamo essere un po’ più pazienti, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa loro si sono chiusi e non era facile affondare il colpo”.

Sull’inizio stagionale del suo Vado invece ha dichiarato: “Abbiamo iniziato bene il campionato. Ora ci aspetta la Coppa contro lo Spezia e cercheremo di onorare l’incontro. Siamo una squadra competitiva, ci alleniamo bene e siamo un gruppo amalgamato“.