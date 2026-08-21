Vado, inizia una Serie C dal sapore di Serie A: la “guida al campionato”

Il Vado, inizia oggi il campionato di Serie C tornando nei professionisti dopo 78 anni. Questa sera alle 21 sfida al Sivori di Sestri Levante l’Atalanta Under23 (Diretta su Sky Sport, webcronaca su IVG). Il club del presidente Tarabotto proverà a centrare la salvezza in un campionato che può essere considerato la Serie A dei rossoblù, ma che con il massimo campionato ha tanti legami per davvero. Ci sono quattro squadre nel recente passato hanno giocato al massimo livello, tifoserie caldissime, allenatori che hanno allenato ai vertici. Ex giocatori della Serie A da “operazione nostalgia”. Ci sarà Ronaldinho, si potrebbe veder spuntare De Rossi.

Eppure, con un po’ di amarezza, è inevitabile constatare che l’exploit del Vado evidenzia la falla sportiva della nostra provincia, priva di uno stadio adatto a questo livello. Senza ricercare colpe o colpevoli in questa sede, dopo l’Albisola, anche il Vado è stato costretto a migrare a 100 kilometri di distanza. La situazione del Bacigalupo è nota mentre sul Chittolina c’è un progetto in potenza ma se ne parlerà l’anno prossimo (qui le parole del presidente). Sarebbe stata una bella vetrina per Vado e per Savona, con tante tifoserie che si sarebbero spostate in trasferta e con tanti appassionati locali che si sarebbero avvicinati alla realtà rossoblù. E chissà, magari sarebbe nata finalmente un tifoseria vadese. Ma così è, che ci paia o no, e quindi andiamo a conoscere meglio i protagonisti questo campionato, la rosa del Vado e le tappe della squadra di mister Matteo Pastorino.

Quante big e tifoserie

Il Vado è stato inserito nel Girone B, del centro Italia, per qualche kilometro. Per gli addetti ai lavori, un raggruppamento più tosto di quello del Nord. Di sicuro, più caldo visto che ci sono quattro piazze che mettono insieme 41 campionati di Serie A e che hanno giocato nel massimo livello in questo secolo. Sono lo Spezia (3), il Pescara (7), il Perugia (13) e il Livorno (18). Tifoserie importanti per città che vogliono risalire la piramide del calcio italiano. Sapore di massima serie dato ovviamente anche dall’Atalanta Under 23. Solo l’anno scorso la Reggiana giocava in Serie B (come spezzini e pescaresi) e anche il Gubbio nel 2010/2011 ha giocato nella serie cadetta. Il Vado sarà anche l’unica squadra senza tifoseria organizzata al seguito. Un difficoltà in più anche se giocare in cornici calde potrà essere uno stimolo importante.

Allenatori da Serie A

Il tecnico del Vado Matteo Pastorino (ex giovanili Sampdoria e Ligorna in Serie D) sfiderà allenatori che hanno calcato la Serie A con costanza. Il mister del Gubbio Mimmo Di Carlo – ex Chievo, Parma e Sampdoria tra le altre – conta 229 panchine in Serie A. Andrea Mandorlini (Ravenna), campione d’Italia con l’Inter di Trapattoni, 122. Ha guidato il Verona di Luca Toni. Sono 44 le panchina nel massimo campionato per Attilio Tesser (Reggiana), il tecnico che portò il Novara dalla Serie C alla Serie A. Roberto Stellone (Vis Pesaro) si è fermato a 38. Appena 15 gettoni per Devis Mangia (Campobasso), che può vantare però la guida della Nazionale Under 21 nel 2012/2013. C’è anche il “re delle promozioni” Paolo Indiani, che ha portato in Serie C Grosseto, Livorno, Arezzo e San Donato Tavarnelle. E sono solo le più recenti visto che ne conta una decina. Per gli appassionati di calcio primi anni 2000, anche ex giocatori della Serie A. Il Livorno è allenato dal bomber/capitano Cristiano Lucarelli, il Perugia dall’ex Sampdoria Aimo Stefano Diana, che a un certo punto l’anno scorso sembrava destinato a diventare collaboratore di Lombardo. Il Pescara è invece guidato dall’ex calciatore dell’Empoli Antonio Buscè. Il Latina è allenato da Gennaro Volpe, vecchia conoscenza del calcio ligure per aver allenato la Virtus Entella. Andrea Zanchetta allena la Pianese. Sulla panchina del Pineto, invece, siede il levantino Enrico Barilari. Era stato nel mirino del Vado, visto che aveva insieme a Paolo Mancuso portato il Sestri Levante in Serie C. Barilari non ha una carriera da calciatore come molti suoi colleghi. Quando allenava in Serie D, infatti, abbinava il calcio al suo lavoro di commerciante. Completano il quadro Nicola Campedelli (Forlì), Giovanni Lopez (Guidonia), David D’Antoni (Ostiamare), Marco Turati (Spezia), Roberto Buscaglia (Sambenedettese) Nicola Beati (Atalanta Under23), Alfonso Greco (Torres) e Andrea Gennari (Vis Pesaro).

I VIP

Tra i tanti nomi di prestigio del campionato spiccano quelli di Ronaldinho e di Daniele De Rossi. Il talento brasiliano, campione del mondo 20o2, ha firmato con il Ravenna, del vicepresidente Ariedo Braida, storico dirigente insieme a Galliani del Milan di Berlusconi. All’età di 46 anni ritorna in pista. Di fatto, il suo è un ingresso in società ma ha affermato di voler “segnare il goal numero 300 e di giocare un’amichevole con il Milan”. Contro l’Ostiamare, invece, potrebbe spuntare in tribuna DDR. L’allenatore del Genoa è infatti anche il proprietario del club laziale.

ROSA E CALENDARIO DEL VADO

PORTIERI:

– 22 Bellocci

– 16 Sala

– 1 Calvani

DIFENSORI:

– 17 Lazzarini

– 2 Dellepiane

– 39 Malanca

– 5 Saltarelli

– 97 Rosa

– 29 Saiani

– 23 Costantino

– 30 Tiana

– ⁠14 Gulinelli

– ⁠18 Piana

CENTROCAMPISTI:

– 8 Bussaglia

– 81 Agostino

– ⁠78 Saracco

– 25 Candiano

– 20 De Rinaldis

– 21 Di Munno

– 28 Hamlili

– 99 Lionetti

– 7 Tampieri

– 80 Bruno

– 10 Simonetta

ATTACCANTI:

– 9 Lischetti

– 11 Vita

– ⁠95 Cernigoi

– ⁠31 Ferro

Il calendario del Vado (man mano verranno comunicati anticipi e posticipi)

23/8: Vado – Atalanta (rit 3/1)

30/8: Pianese – Vado (rit 10/1)

6/9: Reggina – Vado (rit 17/1)

13/9: Vado – Campobasso (rit 24/1)

16/9: Livorno – Vado (rit 31/1)

20/9: Vado – Pescara (rit 7/2)

27/9: Torres – Vado (rit 10/2)

4/10: Vado – Forlì (rit 14/2)

11/10: Perugia – Vado (rit 21/2)

18/10: Vado – Sanbenedettese (rit 28/2)

25/10: Ostiamare – Vado (rit 3/3)

1/11: Vado – Grosseto (rit 7/3)

8/11: Vado – Ravenna (rit 14/3)

15/11: Spezia – Vado (rit 21/3)

22/11: Vado – Latina (27/3)

29/11: Gubbio – Vado (4/4)

6/12: Vado – Guidonia Montecelio (11/4)

13/12: Vis Pesaro – Vado (18/4)

20/12: Vado – Pineto (25/4)