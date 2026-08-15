Vado, il punto del ds Mancuso: “Contro l’Inter U23 vittoria che dà morale. Sul mercato valuteremo ancora uno o due innesti”

Sestri Levante. “Devo essere sincero, sono riuscito a soffrire anche per una partita di Coppa: i rigori mi hanno provato”. Esordisce così il direttore sportivo Paolo Mancuso dopo la vittoria del suo Vado contro l’Inter U23. Una prima partita ufficiale decisamente positiva per i rossoblù, di ritorno nel professionismo dopo circa ottant’anni dall’ultima volta, che al termine della lunga lotteria dagli undici metri hanno potuto festeggiare uno storico passaggio del turno.

“Faccio i complimenti a questi ragazzi e a tutto il gruppo, perché fare un esordio così non è semplice – dichiara -. Una vittoria che dà morale, che aiuta tutti e ci permette di essere pronti per questa partita che ci sarà contro l’Atalanta, che sarà una sfida molto impegnativa come lo è stata oggi. L’Inter, oltre ad avere dei giocatori fortissimi, la conosciamo tutti. Quindi da questo lato possiamo solo essere soddisfatti”.

Sulla partita: “Oggi si sono affrontate due belle squadre. C’è stato un momento in cui abbiamo giocato meglio noi, mentre forse il secondo tempo l’hanno giocato meglio loro. Sono comunque partite di calcio d’agosto, con squadre che sono tutte nuove, sia da una parte che dall’altra, e ci sta che abbiano dei momenti positivi loro. È venuta fuori una bella partita, anche maschia, nella quale si sono viste belle cose. Da parte nostra c’è da migliorare, quindi sicuramente domani mattina andremo a vedere le cose che magari non sono andate benissimo. Siamo soddisfatti, ma non abbiamo fatto niente: venerdì ci sarà veramente da lottare. È positivo aver fatto un risultato così perché ti dà fiducia“.

Lato mercato, invece, Mancuso tiene aperte le porte per eventuali nuovi innesti: “Siamo alla ricerca di uno o due profili, non lo nascondo. Abbiamo ancora del budget a disposizione. La squadra secondo me è abbastanza completata, però su uno o due giocatori ci può stare di migliorare qualcosa. In quale reparti? Questo non lo dico. Ci sarà anche domani mattina un’analisi con mister Pastorino e vediamo un attimino dove porta il mercato. Non è semplice oggi fare mercato a Vado, perché sei sempre l’ultima società di C e convincere un giocatore è la parte difficile. Però sono convinto che il Vado si farà valere e che tanti giocatori che magari lo guardavano con un punto interrogativo potranno ricredersi su quello che sta facendo questa società“.

Tornando alla sfida di ieri al “Sivori”, per Mancuso è proseguita l’abitudine di vedere la partita vicino al presidente Franco Tarabotto: “Questa volta gli ho messo a fianco una persona di due metri, bella grossa, così non poteva dire più di tanto. Ho fatto un po’ valere la mia esperienza che mi sto facendo a fianco a lui. Tarabotto lo sappiamo tutti com’è: è una persona che in partita è un tifoso, però posso dire che so anche abbastanza come prenderlo e questo mi dà qualcosa in più per stare al suo fianco“. E, come ha detto lo stesso numero uno rossoblù, ormai il ds ha la piena fiducia dell’intera famiglia: “Devo dire che ho un rapporto favoloso con tutti, però nella mia umiltà sono uno che chiede sempre, in qualsiasi cosa, sia al figlio sia al presidente. Io penso che con Tarabotto devi sempre vivere la tua posizione con umiltà e serenità. Io l’ho fatto così, quindi questo mi agevola”.

“Sestri l’ho sempre immaginata come una grandissima esperienza positiva, però dopo quello che mi è accaduto la penso anche come una cosa negativa, perché comunque mi ha fatto soffrire parecchio. Quindi oggi la vivo come un giocatore che deve mostrare, che deve azzannare chiunque, perché si deve far vedere, si deve far notare, per provare a fare tutto e cercare questa salvezza che sarà difficilissima. Sarà difficilissima, ma ci crediamo un po’ tutti“, conclude.