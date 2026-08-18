Vado, fissata data e ora del derby di coppa al “Picco” contro lo Spezia

Ufficiale la data del derby di Coppa Italia Serie C che il Vado affronterà contro lo Spezia allo stadio “Picco”. Il calcio d’inizio del match è fissato per mercoledì 2 settembre alle ore 21. Un appuntamento storico che i rossoblù si sono guadagnati battendo ai rigori l’Inter U23.

Per assistere alla prima giornata di campionato tra Vado e Atalanta U23, invece, sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle 14:00 di giovedì.

La prevendita sarà attiva attraverso il circuito Vivaticket, sia online sia nei punti vendita autorizzati. Per i tifosi ospiti ci sarà tempo fino alle 19:00 di giovedì 20 agosto per acquistare il tagliando del settore dedicato, mentre la vendita degli altri settori proseguirà fino all’inizio della gara.

Da segnalare che non sarà aperta la biglietteria del Sivori il giorno della partita: i tagliandi dovranno quindi essere acquistati in prevendita.