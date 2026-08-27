Vado, domani la sfida alla Pianese: l’identikit dell’avversario, le parole di mister Pastorino e l’arrivo di Andrea Ghezzi

Il salto nel professionismo porta a scontrarsi con grandi realtà in grandi città. Perugia, Pescara e Reggio Emilia – tra le altre – le trasferte di prestigio che dovrà affrontare il Vado. Domani invece l’itinerario prevede la tappa a Piancastagnaio, casa della Pianese. 3 828 abitanti che rendono questo comune toscano – provincia di Siena – il meno popolato dell’intera Serie C.

Vado Ligure – che di abitanti non ne conta molti di più, sfiora gli 8 mila – si prepara a sfidare un altro Davide, in attesa dei Golia. Da mercoledì infatti – tra coppa e campionato – i rossoblù giocheranno contro Spezia, Reggiana, Campobasso, Livorno e Pescara. Sfide dal valore storico decisamente significativo, più rispetto a quella di domani che mette di fronte i due comuni meno popolati del girone B.

Occhio però a non sottovalutare la Pianese a livello sportivo. La società del presidente Maurizio Sani – fondatore di Stosa Cucine – sta cercando di diventare un’habituée della categoria. Dopo una vita nel dilettantismo, nel 2019/2020 la Pianese ha disputato per la prima volta la Serie C, retrocedendo però subito. Nel 2023/2024 la vittoria del girone di Serie D e il ritorno in terza serie, migliore rispetto alla prima esperienza. Sia due anni fa che l’anno scorso infatti la Pianese ha raggiunto i playoff.

Tuttavia questa stagione non è iniziata in modo convincente. Al KO contro il Carpi in Coppa ha fatto seguito la sconfitta contro il Campobasso alla prima giornata. Mister Andrea Zanchetta – l’anno scorso al Novara, la società della famiglia Boveri, per rimanere in tema con il calcio savonese – insegue ancora la prima vittoria sulla panchina bianconera. Dall’altra parte invece Matteo Pastorino non ha ancora perso da allenatore del Vado. Il tecnico ha presentato ai canali del club la sfida di domani sera (appuntamento alle 21:00 con la cronaca su IVG Sport, diretta televisiva su Sky Sport).

Le parole di mister Pastorino

Sulla settimana di allenamento e le assenze: “Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, il gruppo si è allenato bene e con la giusta concentrazione. Domani servirà una prova di grande umiltà contro una squadra esperta, che ben conosce la categoria. Per quanto riguarda gli infortunati, saranno ancora assenti Bruno, Hamlili e Malanca”.

Riguardo invece all’inizio di questa stagione, senza dubbio positivo, Pastorino afferma: “Ciò che abbiamo fatto finora non conta nulla, fa piacere l’entusiasmo ma dobbiamo stare con i piedi per terra, consapevoli che il nostro sarà un percorso lunghissimo con anche momenti di difficoltà. Andremo a Piancastagnaio per fare la nostra partita, cercando di mettere in pratica quanto preparato durante la settimana”.

L’avversario conta, ma non troppo. Conclude infatti il tecnico: “La Pianese è una squadra che arriva da due sconfitte, ma ha dei valori importanti, ed è ben allenata. A me interessa che la mia squadra scenda in campo con l’atteggiamento corretto: per evitare passi indietro sarà fondamentale, i ragazzi ne sono consapevoli”.

Il punto sul mercato

Intanto i rossoblù rinforzano la propria rosa. Dal Cittadella arriva Andrea Ghezzi, centrocampista classe 2001.

Ormai veterano della Serie C, Ghezzi ha vestito le maglie di Pro Sesto, Renate e – appunto – Cittadella. In passato però, nella stagione 2019/2020, ha giocato anche in Serie A con la maglia del Brescia, raccogliendo 5 presenze. Una carriera che evidentemente non è decollata, ma Vado potrebbe essere una buona piazza per rilanciarsi.

Per quanto riguarda la formula del trasferimento si tratta di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Si arricchisce dunque il valore della rosa allestita dal ds Paolo Mancuso. I dati pubblicati da Transfermarkt posizionano il Vado al 13° posto del girone B per valore economico della rosa. Secondo il portale, la somma dei valori di mercato dei giocatori rossoblù è di poco inferiore ai 4 milioni di euro.