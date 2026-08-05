Vado, ai rossoblù non basta il super gol di Lischetti: il Torino vince 3-1 l’amichevole

È un buon Vado quello sconfitto dal Torino nella prestigiosissima amichevole di oggi pomeriggio. Nella cornice del Filadelfia i rossoblù non sfigurano nonostante la sconfitta per 3-1.

I granata segnano nel primo tempo i due gol che assicurano il successo. Le reti sono entrambe di Kulenovic, attaccante della formazione di Abate. Sui due gol però un Vado disattento ha lasciato vita facile al centravanti granata. All’87’ poi è arrivato anche il terzo gol del Toro con Gabellini.

Ingenuità a parte, i rossoblù hanno disputato una gara di livello, soprattutto nella ripresa. E proprio nell’ultimo scorcio di gara, al 78′, è arrivato il gol di Lischetti. Numero da slalomista dell’attaccante che dopo aver saltato due avversari ed essere entrato in area ha fatto partire un destro a incrociare che si è insaccato in rete.

Dal punto di vista tattico, il Vado sembra già una creatura di Pastorino: 3-4-2-1 con grandi capacità di pressing a uomo. Per quanto riguarda la formazione titolare, si sono visti ancora dei volti della passata stagione: da Bellocci tra i pali, a Saltarelli e Gulinelli in difesa, e poi De Rinaldis, Rosa e Vita. Nel secondo tempo però Pastorino ha rivoluzionato la squadra.

Il tabellino

TORINO (7′ e 37′ Kulenovic, 87′ Gabellini) 3-1 VADO (78′ Lischetti)

Torino (3-4-2-1): Mascardi; Biraghi, Comuzzo, Ismajli; Aboukhlal, Luongo, Casadei, Bianay Balcot; Fitz Jim, Kulenovic; Adams. A disp: Paleari, Siviero, Boerlidier, Comert, Vlasic, Oristanio, Simeone, Dembele, Coco, Pellini, Carrascosa, Cacciamani, Gabellini, Njie, Ballanti. All: Abate.

Vado (3-4-2-1): Bellocci; Saltarelli, Malanca, Gulinelli; Dellepiane, Di Munno, De Rinaldis, Rosa; Lionetti, Simonetta; Vita. A disp: Sala, Calvani, Saiani, Tiana, Costantino, Lazzarini, Sacchini, Orbaniello, Tampieri, Lischetti. All: Pastorino.