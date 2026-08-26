Uomo precipita da una finestra ad Alassio: è grave

Alassio. E’ stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo che, questo pomeriggio, è precipitato da una finestra da uno stabile di Alassio.
L’incidente si è verificato intorno alle 13 in un alloggio di via Mazzini.
Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Alassio, insieme ai carabinieri.
Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il personale sanitario ha trasferito l’uomo d’urgenza al pronto soccorso.
I militari, intanto, sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
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