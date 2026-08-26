  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Caduta

Uomo precipita da una finestra ad Alassio: è grave

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Alassio, insieme ai carabinieri

Generico agosto 2026

Alassio. E’ stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo che, questo pomeriggio, è precipitato da una finestra da uno stabile di Alassio.

L’incidente si è verificato intorno alle 13 in un alloggio di via Mazzini.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Alassio, insieme ai carabinieri.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il personale sanitario ha trasferito l’uomo d’urgenza al pronto soccorso.

I militari, intanto, sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.