Un’auto e una moto si scontrano sull’A10: deceduto centauro

Varazze/Arenzano. Tragedia poco prima dell’alba di domenica 16 agosto, sull’autostrada A10 Genova-Savona: un incidente mortale si è verificato tra Varazze e Arenzano in direzione Genova (a circa 200 metri dall’autogrill di Varazze). Si è trattato di uno schianto tra una moto e un’auto: a perdere la vita è stato il centauro.

Sul posto i soccorsi arrivati dal savonese. Le ambulanze della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Verde di Albisola, insieme all’automedica del 118 di Savona. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Due dei quattro occupanti la vettura, invece, sono stati trasferiti in codice giallo al San Paolo di Savona.

Ancora da chiarire la dinamica. Dei rilievi legati all’incidente mortale si stanno occupando gli agenti della polizia stradale di Genova. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità dell’incidente mortale tra Varazze e Arenzano sull’autostrada A10. Aspi, il cui personale è sul posto, ha dovuto chiudere il tratto tra Varazze e Arenzano per alcune ore. L’autostrada è stata poi riaperta in prima mattinata.

Alle 7 si registravano già tre chilometri coda tra Celle Ligure e Varazze.