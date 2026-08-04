Una nuova ambulanza per la Croce Verde di Murialdo: il 9 agosto l’inaugurazione

Murialdo. Domenica 9 agosto alle 17 nella sede della Croce Verde di Murialdo si terrà l’inaugurazione della nuova ambulanza di ultima generazione acquistata dalla pubblica assistenza.
Si tratta di un Fiat Ducato con allestimento Extrema, un veicolo dotato di strumentazioni all’avanguardia progettato per garantire la massima sicurezza, efficienza e comfort sia per i pazienti sia per i soccorritori durante gli interventi di emergenza.
Il nuovo mezzo entrerà immediatamente in funzione, andando a potenziare in modo significativo l’attività quotidiana della pubblica assistenza, un presidio fondamentale per la tutela della salute dei residenti e per la gestione delle emergenze nell’intera vallata.