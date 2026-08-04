Un ponte tra Savona e Shanghai: il corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Energia di UniGe diventa internazionale

Savona. In un momento in cui molti giovani liguri sono chiamati a scegliere il proprio percorso universitario, il Campus di Savona si conferma una realtà di eccellenza, capace di attrarre l’interesse di prestigiose istituzioni accademiche internazionali.

Il corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Energia dell’università di Genova ha infatti siglato, a giugno, un importante accordo di doppio titolo con la Shanghai Polytechnic University (SSPU), tra le principali università tecnologiche della Cina. L’intesa rappresenta un significativo riconoscimento della qualità della formazione e del livello scientifico raggiunti dal Campus di Savona nei settori dell’energia, dell’innovazione e della sostenibilità.

Nell’ambito dell’accordo, la Shanghai Polytechnic University ha individuato il corso di Laurea in Ingegneria dell’Energia come partner accademico per la formazione dei propri studenti, coinvolgendo direttamente i docenti dell’Università di Genova nelle attività didattiche del programma internazionale.

Il risultato rafforza il ruolo del Campus di Savona come punto di riferimento nella ricerca sulle energie rinnovabili, sull’idrogeno, sulle smart grid, sui sistemi energetici innovativi e, più in generale, sui temi della transizione energetica. Un riconoscimento che valorizza non solo l’ateneo genovese, ma anche il territorio savonese, sempre più protagonista nello sviluppo di competenze strategiche per affrontare le sfide energetiche del futuro.

L’accordo rappresenta inoltre l’inizio di una collaborazione destinata a consolidarsi negli anni, aprendo la strada a nuovi progetti congiunti tra le due università e offrendo concrete opportunità di internazionalizzazione attraverso programmi di mobilità, scambi di studenti e docenti e attività di ricerca condivise.

“Il fatto che una delle più prestigiose università tecnologiche cinesi abbia scelto il nostro corso di laurea in Ingegneria dell’Energia come partner per la formazione dei propri studenti testimonia il valore delle competenze scientifiche e didattiche sviluppate a Savona e riconosciute a livello internazionale. È un patrimonio che, forse, come territorio non valorizziamo ancora abbastanza. Proprio in questi giorni sono aperte le iscrizioni all’Università e mi auguro che questa iniziativa possa incoraggiare i giovani e le loro famiglie a guardare con maggiore attenzione alle opportunità offerte dal Campus di Savona, prima di scegliere di studiare fuori provincia o fuori regione”, afferma la professoressa Lucia Cassettari, coordinatrice del corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Energia – Università di Genova.

“Qui è possibile intraprendere un percorso universitario di eccellenza in un settore strategico come quello dell’energia, ricevendo una formazione fortemente orientata all’innovazione e alla sostenibilità e vivendo in un ambiente di ricerca che collabora con università e imprese di tutto il mondo. L’accordo con Shanghai dimostra che anche partendo da Savona è possibile costruire un percorso accademico di respiro internazionale e di altissimo livello”, conclude la professoressa.