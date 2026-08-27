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La scelta

Ufficiale: si gioca Savona-Cairese, il Comitato regionale tira dritto

Intanto l'Angelo Baiardo ha formalizzato la pratica del ricorso, per i calendari si attende l'inizio della prossima settimana

Giulio Ivaldi

Il Comitato regionale ha ufficializzato date e orari delle gare della Coppa Italia di Eccellenza e di quella di Promozione. Si giocheranno regolarmente quindi Savona-Cairese (domenica 30 ore 18 al Chittolina) e Anpi Casassa – Angelo Baiardo.

Un atto obbligato anche perché l’Angelo Baiardo ha presentato solo oggi il ricorso, formalizzato nelle scorse ore e quindi risultava difficile formalmente rinviare le gare.

Ma non è da escludere che domani vengano stoppate le competizioni dalla Corte d’appello territoriale vista la richiesta del blocco delle competizioni del Baiardo. Ecco perché per il calendario bisogna attendere: le tappe della nuova stagione verranno verosimilmente stabilite martedì 1 settembre.

 

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