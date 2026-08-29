Turismo esperienziale, Confartigianato: “Liguria prima nel nord-ovest per incidenza delle imprese artigiane”

Liguria. La Liguria è la prima regione del nord-ovest per incidenza delle imprese artigiane che operano nei settori interessati dalla domanda turistica. Alla fine del primo trimestre 2026 la quota raggiunge il 15,7%, davanti a Lombardia (14,7%), Valle d’Aosta (14%) e Piemonte (13,8%) e sopra la media dell’area, pari al 14,6%.

A livello nazionale sono 204.619 le imprese artigiane interessate dalla domanda turistica, pari al 16,7% dell’intero artigianato italiano, con 544.016 addetti. Un sistema ampio e diversificato, che comprende produzioni alimentari, ristorazione, moda, lavorazioni artistiche, legno-arredo, servizi alla persona, trasporti e numerose altre attività. La varietà di questo tessuto produttivo contribuisce alla qualità e all’identità dell’esperienza di viaggio, mettendo i visitatori in relazione con prodotti, servizi, botteghe e lavorazioni.

Il legame tra artigianato e turismo esperienziale non riguarda soltanto il picco estivo. Nel trimestre estivo il 21,3% dei turisti inserisce nel proprio viaggio la visita a laboratori artigiani, imprese e siti produttivi. Su base annua, considerando l’intero movimento turistico nazionale, la quota si attesta comunque all’8,1%, a conferma di un interesse che non si esaurisce nei mesi di maggiore affluenza.

Il turismo esperienziale legato all’artigianato può assumere anche una funzione rigenerativa: non soltanto contribuire a distribuire meglio i flussi, ma generare nuove opportunità per le imprese, rafforzare le comunità locali e favorire la permanenza delle attività economiche nei territori più fragili. Aprire i laboratori, mostrare le lavorazioni e coinvolgere direttamente i visitatori permette di trasformare competenze, produzioni e tradizioni in esperienze capaci di accrescere l’attrattività dei luoghi.

Il potenziale riguarda in particolare le aree interne e i comuni montani, che registrano, in rapporto alla popolazione residente, un’intensità turistica particolarmente elevata: rispettivamente 17 e 16,5 pernottamenti per abitante, circa il doppio della media nazionale. È un indicatore di intensità, non di valori assoluti: rispetto alla popolazione residente, il turismo assume in questi territori un peso economico e sociale maggiore. Nei comuni montani, inoltre, il 56,4% dei turisti è straniero.

Per la Liguria, questi numeri indicano il potenziale di un’offerta turistica capace di coinvolgere maggiormente anche l’entroterra. Laboratori aperti, dimostrazioni delle lavorazioni e attività esperienziali possono contribuire ad attirare visitatori anche fuori dalle destinazioni costiere più frequentate, distribuendo i flussi e le ricadute economiche su una parte più ampia del territorio.

Confartigianato ha già sperimentato questo modello con “Caccia al Tesoro Artigiana” e “Un Giorno da Artigiano”, iniziative che hanno accompagnato cittadini e visitatori dentro le botteghe, tra borghi, dimostrazioni e conoscenza diretta delle lavorazioni. Esperienze capaci di arricchire l’offerta durante tutto l’anno, contribuire alla destagionalizzazione e distribuire le ricadute economiche su una parte più ampia del territorio.

“Il viaggiatore di oggi non cerca soltanto luoghi da vedere, ma vuole conoscere le persone, le competenze e le storie che li rendono unici – dichiara Pino Pace, presidente di Confartigianato Liguria –. Aprire i laboratori, mostrare una lavorazione o permettere al visitatore di sperimentarla trasforma il saper fare in un’esperienza, senza snaturare l’identità dell’impresa. Per la Liguria è un’opportunità particolarmente significativa: può rafforzare l’offerta delle località costiere e, allo stesso tempo, portare nuove occasioni nell’entroterra. Per questo lavoriamo alla costruzione di reti tra artigiani, operatori turistici, istituzioni e soggetti della promozione territoriale, affinché il turismo possa generare valore più diffuso e contribuire alla permanenza delle imprese nei territori”.

Per Confartigianato Liguria, l’obiettivo è costruire itinerari e proposte esperienziali integrate con il sistema turistico, mettendo in relazione botteghe, operatori e canali di promozione del territorio.

Dati sul turismo: Ufficio Studi Confartigianato.