Tuffati a Donare a Borghetto Santo Spirito, grande successo tra solidarietà e altruismo

Borghetto Santo Spirito. Sabato primo agosto nella cornice di Piazza Italia a Borghetto Santo Spirito si è tenuta la terza giornata di “Tuffati a donare”, organizzata da AVIS Loano, con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito, e la collaborazione dell’ADMO – Sezione di Loano “Alessandra Mazza”.

“La mattinata è stata molto intensa e tanti donatori di altre regioni e molti turisti hanno dimostrato la loro solidarietà e il loro altruismo nei confronti di chi si trova in un momento delicato donando il proprio sangue”, spiegano dall’Avis.

Sono state raccolte 10 sacche di sangue, sono stati fatti 11 esami di idoneità per aspiranti donatori e sono stati eseguiti 2 esami di riammissione.

La Presidente della Sezione di Loano, Sara Tessarin, dichiara che “la giornata è stata un vero successo. Queste giornate hanno lo scopo di sensibilizzare, avvicinare e dare informazioni alla popolazione sull’importanza della donazione di sangue e plasma e del midollo osseo per cui l’affluenza di questa mattina è un segnale che stiamo facendo la cosa giusta”.

Durante l’estate la popolazione della nostra Regione triplica con tutte le relative conseguenze, il sangue diventa quindi essenziale per i nostri ospedali.

Alla giornata di raccolta sangue ha partecipato anche Nikita Perotti, maestro di ballo e vincitore di “Ballando con le Stelle 2025” in coppia con Andrea Delogu, che si trovava in vacanza a Borghetto Santo Spirito: “Lo ringraziano molto per la sua disponibilità e per il gesto di altruismo sincero che ha dimostrato nei confronti della donazione di sangue. Ringraziamo il Sindaco Giancarlo Canepa che, oltre ad essere un nostro donatore insieme alla sua amministrazione, ci sostiene da diversi anni. Infine un ringraziamento particolare anche al titolare di MyRentals (alla Marina di Loano) per i buoni sconto offerti ai donatori”, concludono.

Il prossimo ed ultimo appuntamento con “Tuffati a Donare” sarà sabato 26 settembre a Toirano.