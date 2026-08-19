Trovata senza microchip in via Famagosta a Savona: si cerca il proprietario di una cagnolina

Savona. È stata trovata questa mattina, in via Famagosta a Savona, una cagnolina che al momento risulta priva di microchip. A darne notizia è il Canile di Savona, che ha lanciato un appello per cercare di risalire al proprietario e capire se qualcuno l’abbia smarrita. “Stiamo cercando chi l’ha persa, sperando non si tratti di un abbandono”, fanno sapere dalla struttura.

Nel frattempo, per la cagnolina non sono mancate le dimostrazioni di interesse: diverse persone si sono già rese disponibili ad adottarla. Prima di procedere, però, sarà necessario attendere i tempi tecnici previsti per consentire all’eventuale proprietario di reclamarla.

Chiunque abbia perso la cagnolina o possa fornire informazioni utili può contattare l’Asl veterinaria, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, al numero 019 8405879.

L’obiettivo, ora, è quello di riportarla a casa qualora ci fosse una famiglia che la sta cercando.