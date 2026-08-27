Treni Genova-Milano, dopo i lavori sulla linea riprende (per ora) la normale circolazione ferroviaria

Liguria. Da sabato 29 agosto la circolazione ferroviaria tra Voghera e Pavia riprende su un binario, dopo il periodo estivo in cui si sono alternate chiusure parziali di un binario e totali di entrambi, necessarie per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale al ponte ferroviario sul fiume Po, a cura di Rfi.

Nel rispetto del cronoprogramma è stata completata la seconda fase degli interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo del ponte sul fiume Po.

Ma i lavori proseguono: la prossima fase, dal 29 agosto al 30 settembre, prevede l’interruzione di un binario tra Voghera e Pavia e rimodulazione dei collegamenti.

Il ponte sul fiume Po di Bressana Bottarone della linea ferroviaria Milano-Genova è costituito da una travata metallica reticolare a via inferiore su doppio binario per il traffico ferroviario, su cui poggia la Strada Provinciale 35 dei Giovi. L’opera presenta dieci campate di luce per una lunghezza complessiva di 764 metri. La struttura originaria è del 1867 ma l’impalcato metallico e stradale sono stati ricostruiti nel 1947 a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impalcato stradale e lavori di manutenzione e rinforzo della travata metallica funzionali a eliminare le limitazioni di velocità sia sulla viabilità stradale che ferroviaria. L’incremento delle caratteristiche prestazionali di velocità della tratta Sam Martino Cava-Bressana Bottarone si inserisce nell’ambito del più ampio intervento di upgrade infrastrutturale e tecnologico per la velocizzazione dei collegamenti tra Milano e Genova (innalzamento della velocità a 180km/h). L’investimento economico complessivo è di circa 50 milioni di euro.