Tregua dal caldo, ecco quando: “Le temperature scenderanno, poi il ritorno dell’anticiclone”

Liguria. Per la tregua dal caldo, tanto attesa da molti, bisognerà pazientare ancora un po’. È vero che l’anticiclone africano mollerà un po’ la presa, ma non lo farà prima di domenica sera, e in ogni caso il calo delle temperature non sarà né drastico né duraturo.

A smorzare gli entusiasmi sono le previsioni elaborate dagli esperti di Arpal, più aderenti alla realtà locale di quanto non siano i centri di competenza nazionali.

“Sentiremo ancora gli effetti del vento da nord, soprattutto in quota”, spiega il previsore Federico Buscemi. Giornata di Ferragosto come le precedenti: “C’è ancora un flusso settentrionale latente per cui la brezza di mare fa un po’ di fatica a entrare e risulta comunque poco efficiente, perché appena ci si allontana dalla costa sparisce”.

E quando l’aria che arriva dal mare riesce a prevalere, il beneficio è minimo: si abbassa la temperatura ma si alza il tasso di umidità, lasciando un elevato disagio fisiologico.

Da domenica, però, qualcosa inizia a cambiare: “Il flusso diventa sud-occidentale a tutte le quote, con la brezza favorita su tutto il territorio regionale”. Come detto, il termometro perderà un paio di gradi (anche al mattino) ma la sensazione di caldo rimarrà abbastanza alta per effetto dell’umidità relativa.

Tra domenica sera e la giornata di lunedì è previsto un generale peggioramento meteo la cui entità è tuttavia da valutare: “C’è ancora una discreta incertezza – spiega Buscemi -. Sembrava che potesse essere più intenso, mentre adesso i modelli tendono ad affievolirlo. La possibilità di temporali è più incerta”.

Quello che sembra assicurato è invece “l’ingresso di venti più freddi e secchi da Settentrione che garantiranno un ricambio della massa d’aria con una circolazione ciclonica e quindi un abbassamento delle temperature lunedì e martedì“. La vera tregua la vivremo insomma il 17 e 18 agosto, quando il calo termico sarà più sensibile e associato a bassi tassi di umidità.

Ma attenzione: “Nei giorni successivi – continua Buscemi – sembra esserci una rimonta anticiclonica. Non dovremmo tornare a questi livelli di caldo, ma le temperature saranno comunque sopra le medie del periodo, soprattutto nei valori massimi, con tassi di umidità relativamente alti”.

Nel prosieguo della settimana, stesso copione di Ferragosto e dintorni: col predominio dell’anticiclone, quando si imposterà la ventilazione da nord il termometro salirà anche sulla costa facendo dimenticare la breve parentesi fresca.