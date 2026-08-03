Tragedia in stazione ad Albisola, mercoledì l’ultimo saluto a Simone Scarrà

Si terrà mercoledì 5 agosto alle 11:30, nella chiesa di Santa Maria dei Servi in via Cecchi il funerale di Simone Scarrà, il ragazzo di 23 anni travolto e ucciso da un treno in transito all’alba di sabato alla stazione di Albisola. E saranno tanti gli amici di Simone e della sua famiglia a volerlo salutare per l’ultima volta.

La tragedia è avvenuta forse per una distrazione, che avrebbe fatto sporgere il giovane trovo in avanti sulla banchina mentre aspettava che il suo amico tornasse con la colazione. Simone e un gruppo di coetanei, tutti di Genova, avevano passato la serata in discoteca. Un venerdì sera spensierato dall’esito tanto assurdo quanto devastante.

“Il dolore in questo momento è un’onda altissima – scrive il papà sul social comunicando gli estremi per la cerimonia – cerchiamo solo di respirare e di affrontare un minuto alla volta“. Simone era figlio unico e papà Cristiano e mamma Roberta sono molto conosciuti e stimati nel quartiere della Foce dove vivono.

Tra i tanti messaggi di cordoglio quello dell’U.S. Angelo Baiardo: “Simone aveva vestito con orgoglio la nostra maglia neroverde nella Leva 2002, lasciando il ricordo di un ragazzo che ha condiviso con noi un importante percorso sportivo e umano – scrive la presidentessa Cristina Erriu – In questo momento di immenso dolore, tutta la famiglia neroverde si stringe con affetto attorno ai suoi cari, condividendone il lutto”.

Anche il Collettivo autonomo dei lavoratori portuali ha voluto sulla sua pagina esprimere la vicinanza alla famiglia di Simone. Il papà Cristiano lavora infatti in compagnia unica: “La notizia della morte di Simone ci ha lasciato senza parole – scrivono i portuali amici del papà – un tragico incidente una fatalità atroce. Ieri volevamo mettere in piedi anche una contestazione per il modo in cui si stava lavorando ma ci è passata la voglia. Ci è sembrato tutto troppo assurdo. Ci stringiamo attorno alla famiglia a Cristiano che conosciamo bene ,con cui lavoriamo da tanto tempo assieme ,un uomo ,un lavoratore unico ,un amico, ci mancano le parole anche per scrivere. Un abbraccio immenso, speriamo di rivederti al più presto sulla ralla, sul piazzale assieme a noi tutti”.