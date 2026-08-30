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Gesto simbolico

Tragedia Andora, i bagnini savonesi ricordano Fabrizio Valente: pattini in mare e un minuto di silenzio fotogallery

Il 62enne è scomparso martedì scorso mentre tentava di soccorrere una coppia di turisti in difficoltà. Oggi l'iniziativa simbolica in occasione della Commemorazione Nazionale per la Giornata dei Balneari

Generico agosto 2026
Foto dal gruppo facebook "Savona È"

Provincia. Una manifestazione corale – da Varazze ad Andora – per rendere omaggio a un uomo che ha pagato con la vita il suo senso del dovere. Questa mattina, domenica 30 agosto, alle ore 10.30, si è tenuta la Commemorazione Nazionale per la Giornata dei Balneari, interamente dedicata alla memoria di Fabrizio Valente.

L’iniziativa è stata promossa da Confcommercio Savona, SIB (Sindacato Italiano Balneari) e FIPE. Un momento di unione in tutto il litorale: diversi bagnini sono andati in mare con il pattino di salvataggio a 50 metri da riva, proprio davanti al rispettivo stabilimento balneare, per condividere un minuto di silenzio e ricordo corale.

La tragica scomparsa di Fabrizio Valente, 62 anni, imprenditore e assistente bagnanti savonese, ha profondamente scosso l’intera comunità e la categoria balneare ligure. Martedì mattina, ad Andora, Valente si era tuffato senza esitazione tra le onde per soccorrere una coppia di turisti in difficoltà, malgrado avesse già portato a termine un altro impegnativo salvataggio soltanto mezz’ora prima. Colto da un malore fatale durante l’intervento, è purtroppo deceduto insieme al bagnante che cercava di portare in salvo.

Il suo gesto altruista – per il quale è stata avanzata la proposta per il conferimento della Medaglia al Valor Civile – viene così onorato oggi da tutti i colleghi del settore in un abbraccio simbolico che si estende lungo tutta la costa.

Il ricordo del consigliere regionale alassino Rocco Invernizzi

“Oggi alle 10:30, lungo le nostre spiagge, ci siamo fermati per un momento di memoria e profondo rispetto. Un minuto di silenzio condiviso su tutto il litorale, con i bagnini a bordo dei pattini di salvataggio a 50 metri da riva, per la Commemorazione Nazionale organizzata da Confcommercio Savona, SIB e FIPE. Un gesto semplice ma di forte unione per stringerci all’intera categoria dei balneari e ricordare un grande collega che ha lasciato un segno profondo nel nostro comparto e sulla nostra costa. Buon vento e mare calmo, Fabrizio. Chi vive il mare non si dimentica mai”, ha scritto Rocco Invernizzi sulla sua pagina Facebook.
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