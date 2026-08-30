Provincia. Una manifestazione corale – da Varazze ad Andora – per rendere omaggio a un uomo che ha pagato con la vita il suo senso del dovere. Questa mattina, domenica 30 agosto, alle ore 10.30, si è tenuta la Commemorazione Nazionale per la Giornata dei Balneari, interamente dedicata alla memoria di Fabrizio Valente.

L’iniziativa è stata promossa da Confcommercio Savona, SIB (Sindacato Italiano Balneari) e FIPE. Un momento di unione in tutto il litorale: diversi bagnini sono andati in mare con il pattino di salvataggio a 50 metri da riva, proprio davanti al rispettivo stabilimento balneare, per condividere un minuto di silenzio e ricordo corale.

La tragica scomparsa di Fabrizio Valente, 62 anni, imprenditore e assistente bagnanti savonese, ha profondamente scosso l’intera comunità e la categoria balneare ligure. Martedì mattina, ad Andora, Valente si era tuffato senza esitazione tra le onde per soccorrere una coppia di turisti in difficoltà, malgrado avesse già portato a termine un altro impegnativo salvataggio soltanto mezz’ora prima. Colto da un malore fatale durante l’intervento, è purtroppo deceduto insieme al bagnante che cercava di portare in salvo.

Il suo gesto altruista – per il quale è stata avanzata la proposta per il conferimento della Medaglia al Valor Civile – viene così onorato oggi da tutti i colleghi del settore in un abbraccio simbolico che si estende lungo tutta la costa.

Il ricordo del consigliere regionale alassino Rocco Invernizzi

“Oggi alle 10:30, lungo le nostre spiagge, ci siamo fermati per un momento di memoria e profondo rispetto. Un minuto di silenzio condiviso su tutto il litorale, con i bagnini a bordo dei pattini di salvataggio a 50 metri da riva, per la Commemorazione Nazionale organizzata da Confcommercio Savona, SIB e FIPE. Un gesto semplice ma di forte unione per stringerci all’intera categoria dei balneari e ricordare un grande collega che ha lasciato un segno profondo nel nostro comparto e sulla nostra costa. Buon vento e mare calmo, Fabrizio. Chi vive il mare non si dimentica mai”, ha scritto Rocco Invernizzi sulla sua pagina Facebook.