Provincia. Una manifestazione corale – da Varazze ad Andora – per rendere omaggio a un uomo che ha pagato con la vita il suo senso del dovere. Questa mattina, domenica 30 agosto, alle ore 10.30, si è tenuta la Commemorazione Nazionale per la Giornata dei Balneari, interamente dedicata alla memoria di Fabrizio Valente.
L’iniziativa è stata promossa da Confcommercio Savona, SIB (Sindacato Italiano Balneari) e FIPE. Un momento di unione in tutto il litorale: diversi bagnini sono andati in mare con il pattino di salvataggio a 50 metri da riva, proprio davanti al rispettivo stabilimento balneare, per condividere un minuto di silenzio e ricordo corale.
La tragica scomparsa di Fabrizio Valente, 62 anni, imprenditore e assistente bagnanti savonese, ha profondamente scosso l’intera comunità e la categoria balneare ligure. Martedì mattina, ad Andora, Valente si era tuffato senza esitazione tra le onde per soccorrere una coppia di turisti in difficoltà, malgrado avesse già portato a termine un altro impegnativo salvataggio soltanto mezz’ora prima. Colto da un malore fatale durante l’intervento, è purtroppo deceduto insieme al bagnante che cercava di portare in salvo.
Il suo gesto altruista – per il quale è stata avanzata la proposta per il conferimento della Medaglia al Valor Civile – viene così onorato oggi da tutti i colleghi del settore in un abbraccio simbolico che si estende lungo tutta la costa.