Tragedia aerea in Perù: la famiglia Angelucci era molto legata a Celle dove trascorreva periodi di vacanza

Celle Ligure. Al paese era molto legata la famiglia Angelucci, drammaticamente scomparsa nell’incidente aereo avvenuto in Perù, dove è stata distrutta anche la famiglia Gianturco.

“La tragedia colpisce da vicino anche la nostra comunità.

Tra le vittime vi è infatti la famiglia Angelucci, che negli anni aveva instaurato un legame speciale con Celle Ligure” annuncia addolorato il sindaco, Marco Beltrame.

“Si era innamorata del nostro borgo, scegliendolo come luogo del cuore e trascorrendovi con affetto le proprie vacanze, soprattutto nei periodi più tranquilli dell’anno”. È successo l’altro ieri. Nello schianto sono morte 13 persone, tra cui sette italiani. Due famiglie lombarde.

“Il rapporto tra Celle e i tanti amici lombardi è da sempre profondo, fatto di una simpatica rivalità che rappresenta una tradizione, ma sempre accompagnata da stima, rispetto e sincero affetto” aggiunge Beltrame.

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Celle Ligure, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e alle comunità di Seregno e Monza, così duramente colpite da questa immensa tragedia” conclude il primo cittadino.