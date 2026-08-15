Tragedia a Ferragosto ad Andora: è morto l’uomo rimasto schiacciato dal trattore

Andora. Notizia tragica, purtroppo l’ennesima di questa estate. Arriva proprio nel giorno di Ferragosto, da Andora.

È infatti deceduta, in seguito ai gravi traumi riportati, la persona rimasta schiacciata dal suo stesso trattore in località Divizia.

Si tratta di Oreste Simoncini, 85 anni. Stando a quanto riferito, stava lavorando la terra, quando, poco dopo le 11, si è verificato l’incidente ed è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo agricolo.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Alassio.

Inoltre, per accelerare le operazioni di trasporto in ospedale, era stato mobilitato anche l’elisoccorso Drago.

Nonostante i tentativi dei soccorritori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.