Tragedia a Ceriale: 16enne precipita dal terzo piano e muore dopo la corsa in ospedale

Ceriale. Tragedia nella notte a Ceriale, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina di via Mimose.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in casa insieme ad altri ragazzi (probabilmente in vacanza) quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto dal balcone di un appartamento.

Il 16enne è precipitato all’interno di un giardino sottostante, un’area di difficile accesso che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118.

Le condizioni del sedicenne sono apparse fin da subito disperate. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Durante il tragitto i medici e i militi hanno tentato a lungo di rianimarlo all’interno dell’ambulanza, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. Il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio pietrese.

Ora spetterà agli inquirenti stabilire se si sia trattato di un gesto volontario, di una tragica fatalità o se vi siano altri elementi da valutare e chiarire.