TPL Linea, insediato il nuovo CdA: “Nuova fase orientata al consolidamento e potenziamento del servizio”

Savona. Si è riunito oggi presso la sede legale di TPL Linea il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Presenti la neo Presidente Serena Lancione, il Vicepresidente Luigi Pignocca e i Consiglieri Eleonora Molineris, Gabriele Marino Noberasco, Roberto Damonte.
Con l’insediamento del nuovo CdA si apre per TPL Linea “una nuova fase orientata al consolidamento e al potenziamento del servizio di trasporto pubblico, nonché al rafforzamento del proprio ruolo strategico a servizio del territorio”.
Il nuovo consiglio di amministrazione è stato eletto martedì 11 agosto all’unanimità dall’assemblea dei soci dopo settimane di tensione tra la Provincia di Savona e il Comune di Savona.