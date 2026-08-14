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Cambio

TPL Linea, insediato il nuovo CdA: “Nuova fase orientata al consolidamento e potenziamento del servizio”

Oggi la prima riunione per il nuovo consiglio di amministrazione

Nuovo CdA Tpl Linea

Savona. Si è riunito oggi presso la sede legale di TPL Linea il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Presenti la neo Presidente Serena Lancione, il Vicepresidente Luigi Pignocca e i Consiglieri Eleonora Molineris, Gabriele Marino Noberasco, Roberto Damonte.

Con l’insediamento del nuovo CdA si apre per TPL Linea “una nuova fase orientata al consolidamento e al potenziamento del servizio di trasporto pubblico, nonché al rafforzamento del proprio ruolo strategico a servizio del territorio”.

Il nuovo consiglio di amministrazione è stato eletto martedì 11 agosto all’unanimità dall’assemblea dei soci dopo settimane di tensione tra la Provincia di Savona e il Comune di Savona.

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