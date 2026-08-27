TPL Linea, da settembre cambia tutto: nuove tariffe annuali e addio al biglietto cartaceo

Savona. Dal 1° settembre entra in vigore la seconda parte del nuovo piano tariffario TPL Linea che riguarda gli abbonamenti annuali ordinari, over e studenti. Tra le novità, l’azienda segnala anche lo stop ai titoli di viaggio cartacei.

Ma andiamo con ordine. Il 1° agosto è stata avviata la prima fase del nuovo adeguamento tariffario che ha rimodulato il costo di biglietti semplici e giornalieri, carnet, abbonamenti settimanali e mensili, e ha introdotto nuovi titoli di viaggio come carnet e biglietti giornalieri per tutte le zone tariffarie, rendendo più conveniente l’utilizzo del servizio anche per chi si sposta occasionalmente.

Se la prima parte del nuovo piano tariffario segue regole analoghe in tutto il territorio savonese, la seconda parte comporta delle modifiche per i residenti del capoluogo di provincia. Con un accordo tra TPL Linea e il Comune di Savona, infatti, i residenti nella città di Savona che si spostano nella zona Rosa avranno delle misure differenti: tra queste il pagamento a rate e la possibilità di scegliere tra due tipi di abbonamento studenti.

Di seguito i dettagli del nuovo piano tariffario valido per tutta la provincia di Savona, segue quello dedicato ai residenti di Savona che si spostano solo in zona Rosa.

Gli abbonamenti over 75

Tra le principali novità del nuovo piano tariffario in vigore dal 1° settembre l’ampliamento dei beneficiari degli abbonamenti over: l’età minima consentita per ottenere l’agevolazione passa dagli over 80 agli over 75 anni. Rispetto al passato la tariffa annuale over non ha subito modifiche di prezzo.

In particolare, gli abbonamenti annuali over 75 avranno i seguenti costi in base al colore tariffario: nelle Zone Rosa, Blu, Arancione e Verde di 230,00 euro; nelle Zone Viola, Marrone e Azzurra di 290,00 euro; in Zona Gialla di 340,00 euro.

Gli abbonamenti studenti

Un’altra importante novità riguarda gli abbonamenti studenti che subiscono un’estensione del periodo di utilizzo (da 9 a 12 mesi): per il periodo scolastico saranno attivi per la zona di colore richiesta, mentre per il periodo non scolastico saranno validi per tutto il territorio della provincia di Savona.

Tale manovra permette ai ragazzi in estate di potersi muovere agevolmente e con un prezzo agevolato su tutto il territorio savonese: di raggiungere il mare dall’entroterra o viceversa, di poter utilizzare l’autobus anche durante le serate estive, di poter visitare i diversi luoghi di interesse senza dover utilizzare i mezzi privati.

L’abbonamento avrà un costo di 280,00 euro per le Zone Rosa, Blu, Arancione e Verde; di 320,00 euro per le Zone Viola, Marrone e Azzurra; di 360,00 euro per la Zona Gialla.

Gli abbonamenti ordinari

Gli abbonamenti ordinari, ovvero senza alcuna agevolazione, sono stati rimodulati.

Avranno i seguenti costi: 360,00 euro per le Zone Rosa, Blu, Arancione e Verde; 390,00 euro per le Zone Viola, Marrone e Azzurra; di 440,00 euro per la Zona Gialla.

Il piano tariffario per i residenti nella città di Savona valido solo per la Zona Rosa

Come anticipato sopra, tramite un accordo tra TPL Linea e Comune di Savona i residenti nella città di Savona, e solo per gli spostamenti in Zona Rosa, potranno testare un piano agevolato in fase di sperimentazione, recandosi presso le Biglietterie aziendali.

In particolare, gli abbonamenti studenti subiranno delle modifiche: gli studenti residenti nella città di Savona, solo per gli spostamenti nella Zona Rosa, potranno scegliere se acquistare un abbonamento studenti di 9 mesi (al costo di 230,00 euro) o di 12 mesi (al costo di 280,00 euro; di 250,00 euro a partire dal secondo figlio).

L’abbonamento ordinario resterà invece invariato, ovvero a 290,00 euro.

Inoltre, gli abbonamenti annuali e studenti potranno essere pagati a rate, solo presso le Biglietterie di TPL Linea: la prima rata all’atto dell’acquisto, la seconda il 30 novembre 2026 e la terza il 10 gennaio 2027.

TPL ha comunque deciso di estendere tale forma di rateizzazione anche a tutti i propri clienti, sempre recandosi presso le Biglietterie aziendali.

Le agevolazioni sopracitate saranno in fase di sperimentazione e pertanto valide solo per chi effettuerà l’abbonamento entro il 31 dicembre 2026.

L’impegno di TPL Linea per il nuovo piano tariffario

Il nuovo piano tariffario TPL Linea viene attuato dopo nove anni in cui le tariffe sono rimaste invariate nonostante negli ultimi anni il costo della vita sia aumentato del 18,9%. Dal 2017 l’azienda ha continuato a garantire il servizio pubblico affrontando l’incremento dei costi energetici, del carburante, della manutenzione, dei ricambi e del personale, investendo parallelamente nell’ammodernamento della flotta, nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica.

Il 21 luglio 2026 sono state aperte le buste amministrative della gara per l’acquisto di 22 nuovi autobus e sono in corso le prove tecniche degli autobus offerti. Successivamente verranno aperte le offerte economiche.

A breve sarà possibile visualizzare in tempo reale i passaggi degli autobus direttamente sulla piattaforma Google. Inoltre, il tasso di evasione è sceso dal 10,51% al 7,96% grazie al progetto aziendale Socrate.

Con il nuovo piano tariffario TPL Linea si impegna a proseguire il suo percorso di sviluppo orientato a rendere il trasporto pubblico locale sempre più sostenibile, moderno e rispondente alle esigenze della collettività.

La revisione tariffaria si inserisce in una strategia di investimento che comprende il progressivo rinnovo della flotta, il potenziamento dell’accessibilità dei servizi e l’adozione di nuove soluzioni digitali con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e favorire una mobilità efficiente, inclusiva e orientata al futuro.

Per ulteriori informazioni è attivo il Numero Verde TPL Linea 800 808 288 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00 oppure si possono consultare i siti internet www.tpllinea.it e www.welcome.tpllinea.it.

Tariffe TPL, accordo tra Comune di Savona e TPL Linea per una diversa modulazione della zona rosa fino a dicembre

Comune di Savona e TPL linea hanno raggiunto un accordo per una diversa modulazione, fino al prossimo dicembre, delle tariffe relative agli abbonamenti studenti e abbonamenti ordinari della zona rosa savonese, con l’obiettivo di rendere l’applicazione del nuovo piano tariffario più sostenibile per l’utenza. L’interlocuzione è stata improntata fin da subito all’obiettivo comune di rendere sostenibile il trasporto pubblico e di promuoverne l’utilizzo da parte due cittadini.

“Come Comune e come socio di TPL – sottolinea il Sindaco Marco Russo – abbiamo ritenuto importante lavorare affinché si riducesse l’impatto della nuova struttura tariffaria sulla utenza e, nel contempo potesse essere una leva per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, in coerenza con le politiche di mobilità dell’Amministrazione.

Per questo, abbiamo posto particolare attenzione agli abbonamenti, perché fidelizzare l’utenza rappresenta una delle condizioni fondamentali per aumentare l’utilizzo del mezzo pubblico. Con queste modifiche agiamo sull’abbonamento studenti, mantenendo l’opzione a nove mesi, in attesa di verificare l’efficacia della nuova formula proposta dalla azienda, e teniamo fermi gli abbonamenti annuali al fine di verificare la possibilità di introdurre agevolazioni per le fasce deboli”.

Nel dettaglio: per gli studenti viene mantenuta la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per i 9 mesi dell’anno scolastico al costo di 230€, confermando la possibilità di estenderlo a dodici mesi al costo di 280€ per il primo figlio e a 250€ per gli eventuali altri figli. Per quel che riguarda l’abbonamento ordinario invece, la tariffa sarà mantenuta a 290€. Come detto, le modifiche sono sperimentali e varranno fino al prossimo 31 dicembre, ma dovranno poi essere oggetto di un monitoraggio fra le parti e di una conseguente valutazione per la successiva modulazione.

L’accordo si inserisce in un confronto più ampio già avviato tra Comune e TPL Linea sul futuro della mobilità cittadina. Il Comune ha coinvolto l’azienda nella fase di costruzione del PUMS e nel progetto di revisione delle linee urbane, che dovrà rendere il servizio più efficiente e attrattivo e adeguarlo alle mutate esigenze della città, in particolare in relazione al sistema dei parcheggi di cornice.

“La politica tariffaria deve essere parte di una più ampia politica di mobilità – conclude il Sindaco Marco Russo –. Per questo continueremo a lavorare con TPL Linea per migliorare il servizio, incentivare l’uso del trasporto pubblico e prestare la massima attenzione alle categorie più fragili. L’accordo raggiunto sulla zona rosa rappresenta un risultato concreto di questo percorso condiviso”.

TPL Linea: dal 1° settembre stop ai titoli di viaggio cartacei

Inoltre, a partire dal 1° settembre 2026, i tradizionali titoli di viaggio cartacei di TPL Linea cesseranno di essere validi e non potranno più essere utilizzati per viaggiare.

I clienti ancora in possesso di biglietti cartacei sono pertanto invitati a utilizzarli entro e non oltre il 31 agosto 2026.

Nel caso in cui un cliente disponga ancora di un quantitativo significativo di biglietti cartacei non utilizzati potrà rivolgersi alle Biglietterie di TPL Linea, dove la situazione sarà valutata personalmente.

Le tradizionali obliteratrici saranno progressivamente dismesse dai mezzi di TPL Linea: le operazioni di rimozione degli apparati, che interesseranno l’intero parco mezzi, saranno completate entro la prima settimana di settembre. A partire da quel momento, resteranno operative esclusivamente le nuove validatrici destinate alla lettura dei supporti di bigliettazione elettronica.

Questa novità rientra proprio nel processo di sviluppo della BER che ha reso i titoli di viaggio ricaricabili su supporti elettronici: in particolare ricordiamo che la tessera Liguria Go Flex è dedicata ai titoli di viaggio impersonali, mentre la Liguria Go Pass è riservata agli abbonamenti.

Ricordiamo inoltre che i titoli di viaggio si possono acquistare presso le biglietterie aziendali di Savona, Cisano sul Neva, Carcare, Andora e presso le rivendite autorizzate sparse sul territorio savonese (sul sito internet www.welcome.tpllinea.it si può consultare l’elenco completo aggiornato).

A bordo è possibile acquistare un biglietto giornaliero da 5,00 euro semplicemente avvicinando la carta di credito contactless o il wallet di smartphone o smartwatch alla validatrice, mentre dall’autista oltre il biglietto giornaliero (da 6,00 euro) si può richiedere un biglietto della durata di 60 minuti (3,00 euro) e valido per tutta la provincia savonese.

I titoli di viaggio possono essere inoltre acquistati digitalmente in modo semplice e immediato tramite l’app Mooney Go.