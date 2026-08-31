Torna “Quiliano Natura” con un mese dedicato alla natura, al territorio e alla sostenibilità

Quiliano. Ritorna l’atteso appuntamento del mese di settembre “Quiliano Natura” con un ricco programma di eventi di fine estate, tra storia, natura, turismo, ambiente, cultura e prodotti tipici del territorio.

La manifestazione “Quiliano Natura”, arrivata alla sua sesta edizione, ha come finalità quella di sviluppare la conoscenza delle risorse e delle specificità che caratterizzano il territorio quilianese e di approfondire temi sulla sostenibilità.

Quiliano Natura offre l’occasione di conoscere e vivere il territorio attraverso tante prospettive diverse: dalla ricchezza del patrimonio naturalistico e architettonico ai percorsi di turismo lento, fino alle produzioni e alle eccellenze locali. Un programma pensato per invitare cittadini e visitatori a scoprire il territorio in modo diretto, attraverso i numerosi appuntamenti in calendario.

Le iniziative si svolgeranno nel mese di settembre, a partire dal primo evento previsto lunedì 4 settembre fino all’ultimo in programma lunedì 28 settembre 2026, in diversi luoghi del territorio quilianese, tra cui Villa Maria, il Parco di San Pietro in Carpignano, la Sala Consiliare, Valleggia Superiore, e i percorsi escursionistici.

La manifestazione si svolge con il contributo di SARPOM s.r.l.

Di seguito il ricco programma.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026

ore 17.30 – Chiesa di San Pietro in Carpignano.

Camminata su percorso degli Elfi.

ore 19.30 – Parco di San Pietro in Carpignano.

Apericena, prenotazione al numero 347/7418914.

ore 21.00 – Parco di San Pietro in Carpignano.

“La terra degli ulivi” spettacolo teatrale di e con Pino Petruzzelli. Ingresso libero.

A cura della Proloco Quiliano APS.

dalle ore 19.00 – Valleggia Superiore.

Festa della birra. A cura dell’Associazione Valleggia Superiore – Gagliardi.

ore 20.45 – Quiliano, Sala Consiliare.

“Il mondo salvato dai ragazzini”. Saggio del corso di lettura e interpretazione.

A cura di Lello Ceravolo.

SABATO 5 SETTEMBRE 2026

ore 18.00 – Quiliano, Villa Maria.

Presentazione alla cittadinanza della prima squadra USD Quiliano&Valleggia,

campionato di prima categoria, stagione calcistica 2026/2027.

A cura dell’Assessorato allo Sport.

dalle ore 19.00 – Valleggia Superiore.

Festa della birra.

A cura dell’Associazione Valleggia Superiore – Gagliardi.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2026

ore 19.00 – Valleggia, Piazza della Chiesa.

“Cena di quartiere” a cura di Comunità Educativa Astrolabio.

Ore 19.00 – Quiliano, Fabio Cafè.

“Il Camerino per Fabio Cafè Autumn Fashion Night” sfilata di moda abbigliamento donna collezione autunno/inverno.

A cura de Il Camerino di Arianna Manca.

SABATO 12 SETTEMBRE 2026

ore 17.30 – Quiliano, Villa Maria.

Inaugurazione mostra “Adriano Leverone. Natura – da Quiliano al mondo”.

A cura dell’Assessorato alla Cultura.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2026

ore 9.00 “Puliamo il mondo” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spotorno – Quiliano

ore 21.00 – Quiliano, Sala Consiliare

“Liguria a zig zag quarant’anni dopo” di Andrea Parodi.

A cura dell’associazione Gruppo Escursionistico La Rocca.

SABATO 19 SETTEMBRE 2026

ore 16.00 – Parco di San Pietro in Carpignano

Escursione guidata sensoriale, prenotazione obbligatoria al numero 331/9690429.

A seguire concerto duo Eliana Zunino e Giangi Sainato, a cura di Associazione Natua.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2026

ore 18.00 – Quiliano, Sala Consiliare.

Convegno “La nuova classificazione dei Comuni Montani e il caso dei territori esclusi”.

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2026

Ore 17.00 – Quiliano, Sala Consiliare.

Presentazione corsi “UniQui” anno accademico 2026/2027.

A cura dell’Assessorato alla Cultura.

SABATO 26 SETTEMBRE 2026

Ore 9.00 – Quiliano, Sala Consiliare.

Convegno “Il bosco, quale futuro? Pericolo o risorsa per la comunità”.

A cura dell’Associazione Culturale Aemilia Scauri. Interventi di: Mauro Spotorno, Damiano Penco, Fabrizio Bottari, Italo Franceschini.

dalle ore 12.00 – Quiliano, Birrificio Altavia, via Tecci 14.

“La bassa MI ESALTA” rassegna di birre a bassa fermentazione.

Dalle ore 14.30 – Quiliano, piazza Costituzione.

“Qui Sport – Quiliano a tutto sport, per conoscere e provare”.

Ore 18.00 – Quiliano, Sala Consiliare.

Qui Sport – premiazione eccellenze dello sport quilianese.

A cura dell’Assessorato allo Sport, in collaborazione con Polisportiva Quiliano ASD.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026

dalle ore 12.00 – Quiliano, Birrificio Altavia, via Tecci 14.

“La bassa MI ESALTA” rassegna di birre a bassa fermentazione.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2026

ore 17.00 – Quiliano, Villa Maria

Convegno “Partecipazione e territorio: una giornata di confronto tra cittadini e istituzioni”.

A cura di Dialoghi d’Arte e Avanzi e Ufficio Turismo.